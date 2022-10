Il primo testa a testa in streaming tra House of the Dragon e Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere sembrerebbe averlo vinto quest’ultimo. Stiamo parlando dei dati d’ascolto settimanali negli Stati Uniti diffusi da Nielsen, che registra il numero di minuti guardati dal pubblico. Nella settimana tra il 29 agosto e il 4 settembre, i primi due episodi de Gli Anelli del Potere sono stati visti per 1.25 miliardi di minuti in streaming, mentre House of the Dragon ha accumulato 781 milioni di minuti visti.

Attenzione, però: il confronto è meno semplice di quanto sembri, e questo denota ancora una volta quanto sia difficile farsi un’idea chiara sugli ascolti in epoca streaming. House of the Dragon, infatti, va in onda anche sulla tv lineare, la HBO. In questo caso Nielsen tiene invece traccia solo degli ascolti in streaming su HBO Max, e solo sui televisori (quindi non tablet e smartphone). Nel dato di House of the Dragon non vengono quindi conteggiate le visioni lineari, né le visioni ripetute o quelle on demand.

Dal canto suo, HBO non diffonde ascolti basati sul minutaggio, ma sugli ascoltatori, e finora ha comunicato che la serie ha ottenuto 29 milioni di spettatori medi su tutte le piattaforme finora.

Detto questo, limitatamente ai dati Nielsen, il risultato è un grande traguardo per Prime Video (che ha lanciato Gli Anelli del Potere il 1 settembre negli USA): non era mai finita, finora, al primo posto con una serie tv nel weekend d’apertura da quando Nielsen ha iniziato a comunicare gli ascolti streaming nel 2020.

Nielsen ha anche conteggiato gli spettatori delle due serie tv, stimando che House of the Dragon sia stata vista da 10.6 milioni di spettatori su HBO Max nei primi quattro giorni di lancio (21-24 agosto), mentre Gli Anelli del Potere è stata vista da 12.6 milioni di spettatori nella stessa finestra (1-4 settembre).

Fonte: Variety