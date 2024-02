Mentre il resto del Paese era occupato a guardare i playoff della NFL, Sofia Vergara ha avuto il compito di intrattenere il resto della popolazione statunitense. È stata infatti una delle protagoniste del mondo dello streaming con la sua nuova serie limitata di Netflix, Griselda. La serie ha conquistato la vetta degli ascolti Nielsen per la settimana dal 22 al 28 gennaio con un ampio margine.

La serie, che ha debuttato il 25 gennaio, vede la popolare attrice interpretare l’ambiziosa donna d’affari colombiana Griselda Blanco, che crea uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Infatti, nel corso dei suoi lunghi anni di attività criminale, l’amica d’infanzia di Pablo Escobar era riuscita ad ammassare un patrimonio davvero ingente.

I sei episodi di Griselda hanno totalizzato 1,59 miliardi di minuti, superando senza problemi la serie animata Disney+ Bluey, leader dell’aggiornamento precedente, che si è piazzata al secondo posto con 1,25 miliardi di minuti di streaming per i suoi 151 episodi.

Tra gli originali in streaming, Reacher si è mantenuto al secondo posto con ben 741 milioni di minuti per i suoi 16 episodi su Prime Video. Due debutti del 2024, American Nightmare (676 milioni di minuti) e Un inganno di troppo (669 milioni di minuti), si collocano subito dopo.

Nella categoria delle serie tv acquisite, Grey’s Anatomy, Young Sheldon e This Is Us sono state le serie di punta, posizionandosi tra i il 3° e i il 5° posto nella classifica combinata dei programmi originali e acquisiti trasmessi in streaming.

Fonte: Deadline

