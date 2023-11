BBC ha condiviso le prime foto di Nightsleeper, una serie in sei episodi, con protagonisti Joe Cole e Alexandra Roach.

Il progetto, raccontato in tempo reale, segue quello che accade quando un treno notturno che viaggia da Glasgow a Londra è al centro di un attacco e si cerca di intervenire per controllare gli eventi che stanno rapidamente avvenendo a bordo.

Due persone, che non si sono mai incontrate prima, di cui solo una a bordo, dovranno collaborare per salvare le vite di un gruppo di passengeri mentre il treno potrebbe arrivare alla sua destinazione finale.

Alexandra Roach sarà Abby Aysgarth, Acting Technical Director del Centro di Cyber Sicurezza Nazionale del Regno Unito. La donna è finalmente in vacanza quando riceve una telefonata che cambierà tutto: il servizio ferroviario è sotto attacco.

Joe Cole ha invece la parte di Joe Roag, un poliziotto non in servizio che è a bordo del treno e spera di trascorrere una notte tranquilla.

Nel corso delle sei ore successive, Joe e Abby dovranno combattere contro la sfiducia reciproca e i comportamenti imprevedibili di chi ha il controllo, cercando disperatamente di non far arrivare a destinazione l’Heart of Britain.

Nel cast ci sono anche Alex Ferns (The Devil’s Hour), Sharon Small (The Bay), James Cosmo (Tom Clancy’s Jack Ryan), David Threlfall (Shameless), Daniel Cahill (The Control Room), Lois Chimimba (Vigil), Gabriel Howell (The Fence), Katie Leung (Harry Potter), Leah MacRae (Rosie Molloy Gives Up Everything), Ruth Madeley (Years and Years), Adam Mitchell (Mother’s Day), Pamela Nomvete (Andor), Scott Reid (Maxine), Sharon Rooney (Barbie) e Parth Thakerar (Gangs of London).

Nick Leather ha scritto la serie, in arrivo su BBC One e BBC iPlayer all’inizio del 2024.

Che ne pensate delle foto di Nightsleeper? Seguirete la serie?

Fonte: BBC