Noah Schnapp, star di Stranger Things, ha deciso di diventare imprenditore nel settore alimentare: il giovane attore ha infatti stretto una partnership creativa con Nextbite, un ristorante “virtuale” che offre consegne a domicilio e con cui ha lanciato il servizio TenderFix.

Gli utenti potranno quindi scegliere cosa mangiare da un menu composto da piatti vegani o a base di pollo. Il servizio sarà disponibile in tutti gli Stati Uniti.

Schnapp ha dichiarato:

Sono entusiasta nel collaborare con questo ristorante delivery-only che offre piatti di pollo, TenderFix. Per me è importante avere qualcosa nel menu per tutti, quindi abbiamo carne, sandwich, contorni e delle deliziose opzioni vegane di MorningStar Farms disponibili per la consegna in tutta la nazione attraverso le vostre app preferite. Sono un immenso fan dei sandwich al pollo e non appena ordino del cibo nel mio alloggio all’università o quando studio fino a tardi, per me il sandwich al pollo è l’ordine che faccio sempre. Con TenderFix puoi ordinare in ogni momento, ogni giorno, persino la sera tardi e anche la domenica.