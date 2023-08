Noah Schnapp, in un lungo articolo pubblicato da Variety, ha parlato del suo coming out spiegando che ha atteso alcuni mesi prima di condividere su TikTok il video e deve ringraziare proprio la serie Stranger Things per la scelta di parlare di quel dettaglio della sua vita privata con i suoi follower.

Il breve filmato era infatti accompagnato dalla frase “Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo aver avuto paura di rivelarlo per 18 anni e tutto quello che hanno detto è stato ‘lo sappiamo’.

Noah ha spiegato:

Non volevo rimanere seduto ad aspettare nervosamente per scoprire cosa avrebbe detto la gente. Volevo semplicemente metterlo via, essere sicuro di chi sono e sapere che non dovevo più preoccuparmi di quello che pensava la gente. Quando ho aperto il mio telefono alla fine di un tragitto in macchina c’erano migliaia di messaggi con cuori, congratulazioni e bandiere arcobaleno. Stavo piangendo. Ho pensato ‘L’ho fatto. Ho finito. Non devo preoccuparmi’.

La decisione di fare l’annuncio è stata presa dopo che nel 2022 era stato confermato che Will Byers era gay. Il suo interprete ha sottolineato che dopo aver accettato che il suo personaggio era omosessuale è riuscito ad accettare se stesso:

Sarei in una situazione completamente diversa se non avessi dovuto interpretare Will, e non avessi dovuto accogliere quel lato di me e aiutare ad accettare me stesso. Penso che se non avessi mai interpretato quel personaggio, probabilmente non avrei ancora fatto coming out.

Schnapp ha inoltre ribadito che non avrebbe voluto compiere quel passo in nessun altro modo.

I fratelli Duffer hanno quindi spiegato che hanno usato come fonte di ispirazione per creare Will un loro amico delle scuole medie che stava lottando per trovare la propria identità sessuale. Noah ha ricordato che non aveva esitato nell’accettare il ruolo:

Ero così giovane, non sapevo quasi cosa volesse dire quella parola. E non penso nemmeno mi considerassi gay.

Matt Duffer ha inoltre confermato che non avevano pensato alla possibilità che il giovane attore lo fosse nella vita reale e l’hanno saputo come tutti via internet.

Noah, che legge tutti i commenti, ha raccontato che leggere le parole di chi era convinto dell’omosessualità del suo personaggio l’ha spinto a riflettere su se stesso, nonostante avesse rifiutato a lungo l’ipotesi di essere gay. Arrivati alle riprese della terza stagione ha dovuto ammettere che Will lo era e quando lo ha detto pubblicamente tutto è cambiato per lui, considerando inoltre il fatto che aveva iniziato gli studi all’università, rendendosi conto che non voleva l’attenzione delle ragazze. Dopo averne parlato con la sorella gemella Chloe si è sentito sollevato grazie alla sua reazione estremamente positiva, ma tornato al college ha continuato per mesi a non ammetterlo, soffrendo al punto da avere delle conseguenze fisiche e psicologiche che avevano preoccupato sua madre che, dopo averne parlato, ha svelato che ne era convinta da quando aveva 12 anni. Noah ha poi fatto coming out con il padre e agli amici, decidendo di dichiararlo pubblicamente e liberarsi di un peso. Prima dell’annuncio il giovane attore ha fatto una lista delle persone a cui voleva dirlo, tra cui Millie Bobby Brown che ha ammesso che stava attendendo che lo dicesse pubblicamente. Successivamente Noah ne ha parlato con Shawn Levy e la sua famiglia, con cui è diventato negli anni molto amico. Il produttore ha sottolineato:

Immagino che non fossi sconvolto dalla rivelazione quando Noah l’ha condivisa, ma mentirei se dicessi che mi aspettavo quel giorno. Direi che il Noah che ho visto dopo il coming-out è più felice, libero e decisamente più autentico rispetto a quanto io l’abbia mai visto. E mi rende davvero felice per il mio giovane amico.

Schnapp ha anticipato che probabilmente il modo in cui reciterà nell’ultima stagione di Stranger Things sarà diverso perché ora è totalmente consapevole di chi è e questo si rifletterà sul suo approccio al personaggio che sarà al centro della storia, mostrandone il passaggio all’età adulta.

