Giulia Lin, Milo Russel, Sophya Gershevich ed Emanuele Di Stefano sono stati i protagonisti della penultima giornata del Giffoni Film Festival 2023 per presentare Noi siamo leggenda, nuova serie realizzata in co-produzione da Rai Fiction e Fabula Pictures, in collaborazione con Prime Video.

Alla regia troviamo regista Carmine Elia, il quale ha già regalato al grande pubblico produzioni di successo come “Mare fuori”, “Sopravvissuti” e “La porta rossa”.

La storia ruota attorno a un gruppo di adolescenti di Roma, con tanti problemi e immensi poteri in grado di capovolgere le loro vite, costringendoli a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità.

Emanuele Di Stefano è stato scelto per interpretare Massimo, un personaggio che subisce un trauma e che quindi deve fare i conti con tanta rabbia. Nella serie, infatti, i superpoteri sono metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare e Massimo dovrà fare non solo i conti con le sue doti, ma innanzitutto e soprattutto con le sue emozioni.

Per i giovani protagonisti, molti alla prima esperienza con un progetto di genere come Noi siamo leggenda, non è stato facile.

“Da parte mia è stato difficile, perché essendo un progetto per cui non eravamo rodati, con dei personaggi alle prese con dei superpoteri, abbiamo dovuto inventarci molte cose da zero per fare in modo che gli effetti venissero come volevamo” ha raccontato l’attore. “Le scene che richiedevano effetti visivi ed effetti speciali fisici sono state molto complicate da girare perché abbiamo dovuto inventarci un nuovo linguaggio“.

Sophya Gershevich interpreta Greta, una ragazza tedesca che ha difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita e ad ambientarsi.

“Per me la cosa più difficile è stata rifare una scena esattamente nello stesso modo” ha spiegato l’attrice. “Ad ogni ciak poi l’inquadratura cambiava, e quindi dovevi pensare: ‘Ok, ho preso quel bicchiere con la mano destra, per quest’altra cosa ho usato la sinistra’. Ci serviva ricreare la stessa realtà più volte, ed è stata veramente una fatica pensare a tutta questa roba. E poi la pioggia, ragazzi! Piove, pioveva, pioveva…“.

“A differenza degli altri a me la pioggia è piaciuta. Ce n’era tanta, ma mi sono divertito un sacco” ha raccontato Milo Russel, che interpreta Andrea, nato con un problema al cuore e che quindi non può fare né troppa attività fisica né provare emozioni forti. “Per il resto io ho trovato difficile gestire un potere che non era sul set. Dover fingere da zero che non ci fosse, senza sapere neanche che aspetto avrebbe avuto, all’inizio non è stato semplice. Con le altre serie non c’erano poteri analoghi, quindi non abbiamo potuto ispirarci a nessuno“.

Giulia Lin interpreta il ruolo di Lin, qui al suo debutto: “Questa è la mia prima esperienza, quindi ho trovato impegnativa ogni tipo di scena, da quelle con i superpoteri a quelle più drammatiche. Per il mio personaggio in particolare non abbiamo fatto molto con i superpoteri, perciò il grosso bisognava farlo sul set, e in generale quindi è stata un’esperienza decisamente interessante“.

Parlando dell’impatto che una serie come Noi siamo leggenda potrebbe avere sui giovani, i protagonisti hanno sottolineato l’importanza dell’immedesimazione.

“Le storie come questa ci permettono di sognare. E il sogno è ciò che ci porta avanti durante la vita, dandoci degli obiettivi che puntiamo a realizzare” ha spiegato Russel.

“Come i libri, rappresentano un’occasione di evasione. Il cinema poi ha un linguaggio molto semplice e accessibile, che permette a chiunque di immedesimarsi nelle storie che si raccontano” ha aggiunto Gershevich.

“Io credo sia molto importante avere una serie teen come questa, perché aiuta gli adolescenti a rispecchiarsi nei personaggi, magari riflettendo una realtà che stanno vivendo” ha concluso Lin. “E magari, chissà, potrebbero offrire loro non solo un’occasione di evasione, ma anche delle soluzioni“.

Noi siamo leggenda andrà in onda in prima serata su Rai2 a partire da mercoledì 4 ottobre, in contemporanea in streaming su Rai Play e a seguire su Prime Video.

Nel cast anche Giacomo Giorgio, Valentina Romani e Nicolas Maupas, oltre a Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Claudia Pandolfi, Lino Guanciale e Antonia Liskova.

