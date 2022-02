ABC ha ordinato un pilot per la comedy, ideata dai creatori di The Real O’Neals, Casey Johnson e David Windsor, con la produzione esecutiva di McG.

Il progetto è basato sul libro Confessions of a Forty-Something F**k Up scritto da Alexandra Potter, e pubblicato nel 2020.

Not Dead Yet racconterà le vicende di Nell Stevens, al verde, appena tornata single e che si sente vecchia, un’autodefinita catastrofe sulla quarantina che lavora per ricominciare la vita e riprendere la carriera che si è lasciata alle spalle 10 anni fa. Quando ottiene l’unico lavoro che riesce a trovare – scrivere necrologi – Nell inizierà a ricevere consigli sulla vita da una fonte improbabile.

La commedia, prodotta da 20th Television, sarà scritta e prodotta da Johnson e Windsor, con la produzione esecutiva anche di McG, Mary Viola e Corey Marsh di Wonderland Sound e Vision.

Windsor e Johnson sono conosciuti per Greek, Don’t Trust the B—- In Apartment 23 e Galavant, oltre alla comedy in due stagioni The Real O’Neals sempre per ABC con Martha Plimpton e Noah Galvin.

Fonte: Deadline