The Ballad Of Renegade Nell/Season 1.

PRODUZIONI ORIGINALI LOCALI

Nell – Rinnegata

Primavera 2024

Dal regista nominato ai BAFTA Ben Taylor (Sex Education) e dalla mente della premiata sceneggiatrice e produttrice esecutiva Sally Wainwright (Gentleman Jack, Happy Valley), l’attesissima serie originale britannica Nell – Rinnegata, interpretata da Louisa Harland (Derry Girls), debutterà nella primavera del 2024. Incastrata per omicidio e in fuga con le sue sorelle, Nell Jackson diventa una fuorilegge per sopravvivere.

Extraordinary 2

2024

La seconda stagione della premiata serie comica britannica

Camden

2024

Una docuserie britannica con alcuni dei più grandi artisti musicali del mondo, tra cui la produttrice esecutiva della serie, Dua Lipa

Shardlake

2024

Miniserie drammatica britannica in quattro parti, basata sui romanzi gialli di C.J. Sansom ambientati nel periodo Tudor, famosi a livello internazionale, con Arthur Hughes, Anthony Boyle e Sean Bean;

In Vogue

2024

Un’iconica serie unscripted sulla moda che offre un accesso senza precedenti alle intuizioni dei più importanti redattori di Vogue, insieme ad alcuni dei nomi più influenti della moda, del cinema e della politica

Rivals

2024

L’attesissima serie drammatica con un cast stellare basata sull’iconico romanzo di Jilly Cooper, ricca di intrecci romantici, sesso e personaggi indimenticabili.

Cristóbal Balenciaga

19 gennaio 2024

La serie spagnola che racconta la storia di un uomo che ha osato sfidare il suo status sociale di figlio di una sarta e di un pescatore. Grazie al suo talento naturale, alla sua forte etica del lavoro e al suo fiuto per gli affari, Cristóbal Balenciaga diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi.

The Artful Dodger

17 gennaio 2024

Ambientata nell’Australia del 1850, dove Jack Dawkins è ora un chirurgo che ha ancora un debole per il crimine. Questa serie originale australiana è interpretata da Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis e Maia Mitchell.

GENERAL ENTERTAINMENT

Shōgun

27 febbraio 2024

La serie FX ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo

FEUD: Capote Vs. The Swans — Pictured: Naomi Watts as Babe Paley. CR: Pari Ducovic/FX

FEUD: Capote Vs. The Swans

2024

La nuova stagione della serie antologica di Ryan Murphy per FX, ambientata nell’alta società di New York.

Vanderpump Villa

2024

Con Lisa Vanderpump come produttrice esecutiva, segue lo staff – scelto personalmente dalla star dei reality e ristoratrice – della sua lussuosa villa francese mentre vive e lavora insieme per gestire ogni desiderio stravagante dei suoi ospiti benestanti.

Black Cake — “Eleanor” – Episode 103 — Covey finds herself alone in a new city determined to start a new life – with a stolen identity. Covey (Mia Isaac), shown. (Photo by: James Van Evers/Hulu)

Dolce Nero

2024

Un family drama con le sfumature di un giallo con un variegato cast di personaggi in giro per il mondo, ispirato al romanzo bestseller di Charmaine Wilkerson

Morte e altri dettagli

2024

Incentrata su Imogene Scott (Violett Beane), che diventa la principale sospettata in un misterioso omicidio e per dimostrare la sua innocenza deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo.

We Were the Lucky Ones

2024

Basato sul romanzo bestseller del New York Times di Georgia Hunter, una serie ispirata all’incredibile storia vera di una famiglia ebrea separata all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, determinata a sopravvivere e a riunirsi.

Chinatown interiore

2024

Basata sull’omonimo libro vincitore del National Book Award, segue la storia di Willis Wu, un personaggio intrappolato sullo sfondo di una serie poliziesca che cerca di trovare il suo ruolo nella storia principale – scoprendo nel suo viaggio dei segreti sullo strano mondo in cui abita e sull’oscuro passato della sua famiglia.

2024

La premiata serie di successo acclamata dalla critica è stata rinnovata per una terza stagione da FX e tornerà su Disney+ nel 2024.

Welcome to Wrexham

Inoltre, la docuserie di FX nominata agli Emmy®, Welcome to Wrexham, arriverà con la seconda stagione il 10 gennaio 2024 sulla piattaforma streaming, mentre la terza stagione debutterà nel corso del prossimo anno.

Futurama tornerà con la dodicesima stagione nel 2024 con le nuove avventure di Fry, Bender e Leela.

MARVEL STUDIOS

10 gennaio 2024

La serie Marvel Studios Echo arriverà il 10 gennaio 2024 su Disney+, con tutti gli episodi disponibili al momento del lancio. La serie racconta la storia di Maya Lopez, il cui comportamento spietato a New York la raggiunge nella sua città natale. Se vuole sperare di andare avanti, dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità.

Agatha: Darkhold Diaries

2024

Per i fan Marvel arriverà nel 2024 anche l’attesissima serie Agatha: Darkhold Diaries, con Kathryn Hahn che torna nel ruolo di Agatha, la lettrice del Darkhold di Westview amatissima dai fan.

X-Men ‘97

2024

L’attesa serie animata firmata Marvel Studios.

LUCASFILM

(L-R): Amandla Stenberg, Lee Jung-jae and Director Leslye Headland on the set of Lucasfilm’s THE ACOLYTE, exclusively on Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Star Wars: The Acolyte

2024

La serie è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti e di nuove forze del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica. Una ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che si troveranno ad affrontare saranno più sinistre di quanto abbiano mai immaginato.

Star Wars: Skeleton Crew

2024

La serie racconta la storia di quattro ragazzi che si perdono nell’immensità della galassia cercando di ritrovare la strada di casa.

NATIONAL GEOGRAPHIC

A Real Bug’s Life – Megaminimondo

24 gennaio 2024

Ispirata al mondo del film Disney e Pixar A Bug’s Life – Megaminimondo, la nuova serie originale Disney+ targata National Geographic, A Real Bug’s Life – Megaminimondo (24 gennaio), è un’incredibile avventura nel mondo di nove diversi micro insetti del nostro pianeta, dove le forze della natura giocano su scala miniaturizzata e dove le piccole creature si affidano a poteri incredibili e ad alleanze straordinarie per superare ogni giorno.

Queens

2024

I luoghi più selvaggi del pianeta hanno sempre ospitato potenti leader, ma questa è la storia di un nuovo eroe: feroce, intelligente, resiliente e… femmina. Queens (inizio 2024), narrata da Angela Bassett nella versione originale (Black Panther: Wakanda Forever, Il miracolo della pioggia, Good Night Oppy), segue le matriarche e le leader di tutto il mondo per raccontare una storia di sacrificio e resilienza, ma anche di amicizia e amore.

DISNEY BRANDED TELEVISION

Doctor Who

2024

La nuova stagione di Doctor Who debutterà nel 2024 su Disney+ in tutto il mondo (ad eccezione di Regno Unito e Irlanda).

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!

2024

La serie animata Pixar con protagonisti i mostri più amati tornerà su Disney+ con la seconda stagione

Moon Girl e Devil Dinosaur

2024

L’iconico duo di super-geni Lunella Lafayette e Devil Dinosaur tornerà con la seconda stagione di Moon Girl e Devil Dinosaur (2024).

Junior’s Ariel

2024

Spidey e i suoi fantastici amici 3

2024

SuperKitties 2

2024

Topolino – La casa del divertimento 3

2024

