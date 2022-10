Novità Disney Plus: le nuove uscite di novembre 2022 tra film e serie tv

Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di novembre 2022 tra film e serie tv.

Nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a novembre 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

2 novembre

Reboot (seriet tv, un episodio a settimana)

Solar Opposites 3 (serie tv, stagione completa)

The D’Amelio Show 2 (programma, stagione completa)

4 novembre

Matriarch (film)

9 novembre

Davidk Beckham: Squadre da salvare (docuserie, tutta la stagione)

11 novembre

Fire of love (documentario)

16 novembre

Nuovo Santa Clause Cercasi (serie tv, primi due episodi, poi un episodio a settimana)

Limitless con Chris Hemsworth (docuserie, un episodio a settimana)

18 novembre

Come per disincanto – e vissero infelici e scontenti (film)

Topolino: la storia di un Topo (documentario)

23 novembre

Legacy: la vera storia degli LA Lakers (docuserie)

Maggie (serie tv)

Good Trouble 4 (serie tv, stagione completa)

30 novembre

Willow – la serie (serie tv, un episodio a settimana)

