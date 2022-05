Sono state annunciate tutte le novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di giugno 2022 tra film e serie tv.

Nella lista abbiamo incluso Doctor Strange nel multiverso della follia il 22 giugno, lancio che è trapelato qualche giorno fa e che immaginiamo verrà confermato nei prossimi giorni.

Tra le serie, segnaliamo l’uscita di Ms. Marvel dei Marvel Studios, la seconda stagione di Only Murders in the Building, il debutto della terza stagione di Atlanta, le prime cinque stagioni complete di This is Us (la sesta e ultima si è appena conclusa), e poi l’uscita di film originali come Fire Island e Rise. Prosegue poi, ovviamente, Obi-Wan Kenobi che dopo il lancio di venerdì 27 maggio con due episodi proseguirà ogni mercoledì. Infine, segnaliamo l’inclusione nell’abbonamento di tutte le serie Marvel TV del franchise di Defenders.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a giugno 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

1 GIUGNO

ABBOTT ELEMENTARY – STAGIONE 1 (serie tv, tutti gli episodi)

MIXED-ISH (serie tv, prime due stagioni complete)

STAR – STAGIONE 3 (serie tv, tutti gli episodi)

AMERICAN DAD – STAGIONE 16 (serie tv, tutti gli episodi)

2 GIUGNO

THE ORVILLE – NEW HORIZONS – STAGIONE 3 (serie tv)

3 GIUGNO

HOLLYWOOD STARGIRL (film)

8 GIUGNO

MS. MARVEL (serie tv)

THIS IS US (serie tv, prime cinque stagioni)

POSE (serie tv, prime due stagioni)

13 GIUGNO

FIRE ISLAND (film)

15 GIUGNO

LOVE, VICTOR – STAGIONE 3 (serie tv, tutti gli episodi)

SNOWFALL – STAGIONE 5 (serie tv, tutti gli episodi)

WHEN WE RISE (serie tv completa)

22 GIUGNO

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA (film)

HAVE YOU SEEN THIS MAN? (docuserie)

THE FOSTERS (serie tv, prime cinque stagioni)

I GRIFFIN – STAGIONE 19 (serie tv, tutti gli episodi)

24 GIUGNO

RISE – LA VERA STORIA DI ANTETOKOUNMPO (film)

28 GIUGNO

ONLY MURDERS IN THE BUILDING – STAGIONE 2 (serie tv)

29 GIUGNO

ATLANTA – STAGIONE 3 (serie tv, tutti gli episodi)

BAYMAX! (serie tv)

MAKING HISTORY (serie tv, tutti gli episodi)

GOOD TROUBLE (serie tv, prime due stagioni)

BLACK-ISH – STAGIONE 8 (serie tv, tutti gli episodi)

DAREDEVIL (serie tv completa)

JESSICA JONES (serie tv completa)

IRON FIST (serie tv completa)

PUNISHER (serie tv completa)

LUKE CAGE (serie tv completa)

THE DEFENDERS (serie tv completa)

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità su Disney+ nella nostra sezione dedicata.