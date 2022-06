Novità Disney Plus: le nuove uscite di luglio 2022 tra film e serie tv

Sono state annunciate tutte le novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di luglio 2022 tra film e serie tv.

Tra le serie, segnaliamo il debutto della stagione 3 di High School Musical: The Musical: la serie, il 27 luglio, e sempre il 27 luglio la docuserie Light & Magic dedicata alla Industrial Light & Magic. Come film, segnaliamo l’uscita di produzioni originali come The Princess, Bob’s Burgers – Il film e Zombies 3.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a luglio 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

1 LUGLIO

THE PRINCESS (film)

6 LUGLIO

PROMISED LAND (serie tv, un episodio a settimana)

THE RESPONDER (serie tv, stagione completa)

13 LUGLIO

BOB’S BURGERS – IL FILM (film)

15 LUGLIO

ZOMBIES 3 (film)

26 LUGLIO

SANTA EVITA (serie tv, un episodio a settimana)

27 LUGLIO

IN NOME DEL CIELO (serie tv, stagione completa)

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: LA SERIE 3 (serie tv, un episodio a settimana)

LIGHT & MAGIC (docuserie, un episodio a settimana)

29 LUGLIO

NOT OK (film)

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità su Disney+ nella nostra sezione dedicata.