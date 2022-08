Novità Disney Plus: le nuove uscite di settembre 2022 tra film e serie tv

Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di settembre 2022 tra film e serie tv.

Da notare che la maggior parte delle uscite finora comunicate avverrà l’8 settembre, in occasione del Disney+ Day, quando usciranno tra gli altri il film originale Pinocchio, la docuserie Obi-Wan Kenobi: il Ritorno di uno Jedi, la serie animata Cars on the Road e Thor: Love and Thunder. A fine mese sarà invece il turno di Andor!

Nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a settembre 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

8 SETTEMBRE

PINOCCHIO (film)

THOR: LOVE AND THUNDER (film)

OBI-WAN KENOBI: IL RITORNO DI UNO JEDI (docuserie)

CARS ON THE ROAD (serie animata, intera serie disponibile)

MIKE (serie tv, primi 4 episodi, poi un episodio a settimana)

PISTOL (serie tv, serie completa)

WEDDING SEASON (serie tv, prima stagione completa)

AVVENTURE ESTREME CON BERTIE GREGORY (docuserie, prima stagione completa)

GROWING-UP (serie tv, prima stagione completa)

21 SETTEMBRE

ANDOR (serie tv, i primi tre episodi, poi un episodio a settimana)

22 SETTEMBRE

THE KARDASHIANS 2 (reality, un episodio a settimana)

28 SETTEMBRE

THE OLD MAN (film)

30 SETTEMBRE

HOCUS POCUS 2 (film)

