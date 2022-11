Novità Netflix di dicembre 2022: i film e le serie tv in uscita

Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a novembre 2022: tra film e serie tv originali, segnaliamo le nuove stagioni di Emily in Paris e Alice in Paris, e film come Troll, Pinocchio, Glass Onion – Knives Out e Matilda the Musical di Roald Dahl. Ricordiamo poi che dal 3 novembre è attivo l’abbonamento Base con pubblicità.

Troll (film) – 1/12

Nella remota montagna di Dovre, una gigantesca creatura intrappolata per migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Come fermare qualcosa che dovrebbe esistere solamente nel folklore norvegese?

L’estate in cui imparammo a volare 2 parte 1 (serie tv) – 2/12

Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le “amiche del cuore per sempre”? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni ’80 vediamo Kate e Johnny che all’inizio della loro storia d’amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni ’70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l’una dell’altra.

My unorthodox life 2 (serie tv) – 2/12

My Unorthodox Life ti farà conoscere la vita ribelle, imprevedibile e poco ortodossa di Julia Haart. Dopo essere fuggita dalla sua comunità ebraica ultraortodossa, Julia Haart ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo con la sua storia di liberazione, diventando immediatamente una punta di diamante del movimento femminile moderno. In questa stagione Julia è costretta ad affrontare un’altra valanga di sfide personali e professionali. Quando lei e il marito sorprendono il mondo con un’improvvisa rinuncia alla carica di CEO (seguita dalla richiesta di divorzio) Julia si trova a dover combattere tra molte controversie per il controllo del suo impero commerciale. Perderà tutto o guadagnerà più di quanto possa immaginare? Tra i confini familiari, Julia deve trovare un modo per riallacciare i rapporti con la figlia Batsheva, guidare l’altra figlia Miriam nella sua prima relazione seria con una donna e dissuadere il figlio Aron dall’abbandonare la scuola laica per frequentare a tempo pieno una yeshiva ortodossa.

Sr. (documentario) – 2/12

Il documentarista Chris Smith (American Movie) presenta un affettuoso e irriverente ritratto della vita, della carriera e degli ultimi giorni del regista anticonformista Robert Downey Sr., il cui spirito ribelle ha influenzato decenni di cinematografia di controcultura. “Sr.” spazia dall’arte di Downey alla vita con cui era profondamente intrecciata e include un’intima analisi della sua relazione con il figlio Robert Downey, Jr. Girato nell’arco di tre anni, il film rende omaggio all’approccio non lineare e quasi fuorilegge del padre, che lo ha anche portato a prendere la decisione di realizzare un ultimo progetto concomitante. Il quadro di Smith di una famiglia e di un artista è come una meditazione su una vita tanto surreale quanto sentimentale, un inno alla creazione artistica senza regole che decide di non seguire i propri principi durante il percorso.

Hot Skull (serie tv) – 2/12

Tratta dal romanzo HOT SKULL di Afşin Kum, la serie presenta un mondo sconvolto da una follia epidemica che si diffonde attraverso il linguaggio e la parola. L’unico a esserne misteriosamente immune è Murat Siyavus, un ex linguista solitario che si è nascosto a casa della madre, ma che ora deve lasciare il suo rifugio, inseguito dalle spietate autorità anti epidemia. Così raggiunge le strade di Istanbul, tra incendi e rovine, alla ricerca del segreto legato a un segno indelebile lasciato dalla malattia.

Lady Chatterley’s Lover. (L to R) Jack O’Connell as Oliver, Emma Corrin as Lady Constance in Lady Chatterley’s Lover. Cr. Parisa Taghizadeh/Netflix © 2022.

L’amante di Lady Chatterley (film) – 2/12

Dopo il matrimonio con Sir Clifford Chatterley, Connie prende il titolo di Lady Chatterley e sembra destinata a una vita di ricchezza e privilegio. Ma questa unione ideale poco a poco si trasforma in una prigione quando Clifford torna dalla Prima guerra mondiale con ferite che gli impediscono di camminare. L’incontro con Oliver Mellors, il guardiacaccia delle proprietà della famiglia Chatterley di cui si innamora, spinge la protagonista in una relazione segreta che la porta a un risveglio sensuale e sessuale. Quando il rapporto diventa però oggetto di pettegolezzi, Connie si trova di fronte a una decisione che potrebbe sconvolgerle la vita: seguirà il suo cuore o tornerà dal marito accettando quello che la società edoardiana si aspetta da lei?

Sebastian Maniscalco: Is It Me? (speciale stand-up) – 6/12

Guarda – teaser

Too Hot to Handle 4 (reality) – 7/12

Dieci single attraenti e incontenibili si riuniscono in un’elegante villa nei Caraibi sperando di innamorarsi più rapidamente e intensamente che mai in un reality di incontri con un’alta posta in palio chiamato Wild Love e presentato dalla leggendaria star della TV Mario Lopez. Non sanno però che TOO HOT TO HANDLE è tornato e Lana continua a tenerli d’occhio. Riuscirà questo gruppo a rispettare le regole e astenersi dal sesso (o dall’autoerotismo) per stringere legami significativi e fare in modo che il montepremi resti tanto alto quanto il loro desiderio sessuale? O le tentazioni saranno troppo forti?

Ardente pazienza (film) – 7/12

Mario è un giovane pescatore che sogna di fare il poeta. Quando diventa il postino di Pablo Neruda, si ritrova in un mondo di metafore e versi che lo aiuteranno a realizzare non solo il suo desiderio di diventare scrittore, ma anche quello di conquistare Beatriz, la donna dei suoi sogni.

Matrimonio a punti (film) – 7/12

Una giovane coppia con figli si trova ad affrontare una crisi e sembra essere a corto di opportunità per risolvere i problemi coniugali. Come ultima spiaggia decide di utilizzare un’app che conferisce (o sottrae) punti per ogni buona azione compiuta nei confronti del coniuge. All’inizio sembra essere la soluzione ideale, finché l’ossessione di accumulare punti e ottenere l’indipendenza reciproca non farà sprofondare la situazione nel caos.

Smiley (serie tv) – 7/12

In Smiley, Álex ha il cuore spezzato. Aveva riposto le sue speranze in un ragazzo che dopo un paio di settimane gli ha fatto un ghosting da manuale, lasciandolo davvero sconvolto. Così prende il telefono e gli chiede spiegazioni in un messaggio vocale che avrà conseguenze inaspettate… perché finisce per inviarlo per errore a Bruno, che non conosce affatto. Questo innocente primo equivoco è il primo anello di una catena di eventi che cambierà per sempre la vita di Alex e Bruno.

La flor mas bella (serie tv) – 7/12

Curvy, riccioluta e sicura di sé: Mich sa di essere fantastica. Ora deve solo convincere tutti gli altri a crederci nel suo liceo di Xochimilco.

Alla luce del sole: il caso Narvarte (film) – 8/12

Questo documentario svela prove della corruzione nell’indagine sugli omicidi di cinque persone avvenuti nel 2015 nel quartiere Narvarte di Città del Messico.

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l’iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell’amore.

Dragon Age: Absolution (serie tv) – 9/12

Questa è la storia di Miriam… Quando un colpo ai danni dell’uomo più potente di Tevinter finisce male, l’elfa mercenaria Miriam (Kimberly Brooks) si ritrova a lottare disperatamente per la sopravvivenza. Per salvare se stessa e i suoi amici, ora si trova a dover affrontare il tragico passato che cerca di evitare da tutta la vita.

Realizzata con la collaborazione di BioWare (la società del premiato franchise di videogiochi Dragon Age), la serie Dragon Age: Absolution è ambientata a Tevinter e presenta un gruppo di nuovi personaggi ispirati alla saga di Dragon Age, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari rossi, demoni e altre sorprese speciali. Ulteriori dettagli saranno annunciati prossimamente.

Gudetama: Un nuovo viaggio (serie tv) – 13/12

Preparati per un viaggio alla ricerca dei genitori fatto di stanchezza intensa ed empatia con la strana coppia formata da Gudetama e Shakipiyo!

Gudetama ha ormai accettato il fatto che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno e vuole solo poltrire tutto il tempo. Presto però si fa travolgere dall’insistenza dell’intraprendente Shakipiyo, così questi due opposti lasciano insieme il frigorifero per avventurarsi nel mondo alla ricerca della loro madre.

Durante il viaggio incontrano varie uova e imparano le modalità di cottura di ognuna. Gudetama inizia a pensare al proprio percorso e si rende conto che deve fare qualcosa prima di andare a male!

Riuscirà Gudetama, che non vuole muoversi né lavorare, a trovare sua madre?

Tom Papa: What A Day! (speciale stand-up) – 13/12

Il comico Tom Papa torna su Netflix per il suo secondo speciale di un’ora What A Day! Nel suo tipico modo spassoso e allegro, Tom condivide le gioie e i dolori della vita da genitore e la sua dipendenza dalla tecnologia moderna, oltre a raccontare come ha salvato il suo cane e come è cambiato il suo matrimonio nel tempo.

Last Chance U: Basketball 2 (docuserie) – 13/12

La serie acclamata dalla critica e candidata agli Emmy® torna all’East Los Angeles College (ELAC) per offrire agli spettatori un altro scorcio onesto e crudo del mondo del basket universitario. Diretta da Greg Whiteley, Adam Leibowitz e Daniel George McDonald, la serie riprende un anno dopo che il COVID ha interrotto in modo brusco e doloroso il tentativo del team degli ELAC di partecipare al campionato del 2020. L’allenatore John Mosley non vede l’ora di tornare in campo con una schiera di Huskies quasi tutti nuovi, tra cui i brillanti ma problematici atleti della prima divisione, che sperano in un’ultima chance. Fuori dal campo i giocatori si mettono a nudo condividendo storie difficili di famiglie precarie, salute mentale, mancanza di casa e altro ancora. Nel corso di otto episodi il pubblico segue il percorso della squadra mentre i giocatori affrontano le proprie paure e lottano per un posto in campo.

Sonic Prime (serie tv) – 15/12

Le adrenaliniche avventure di Sonic the Hedgehog ingranano la quinta quando uno scontro con il dottor Eggman scatena un evento che fa letteralmente scoppiare l’universo. Deciso a ricucire la sua realtà e a salvare i vecchi amici, Sonic attraversa il multiverso, scoprendo strani mondi e coinvolgendo nuovi amici in un’avventura davvero epica!

Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale? (speciale) – 15/12

Il detective capo Terry Seattle (Will Arnett) è tornato e questa volta il caso è critico. Insieme ai suoi due ospiti famosi Jason Bateman e Maya Rudolph è in missione per scoprire… chi ha ucciso Babbo Natale? Ma c’è un colpo di scena: Bateman e Rudolph non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Insieme a Terry Seattle (e tra molte sorprese) dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini… ma saranno solo loro due a decidere chi è l’assassino. Ispirato alla serie della BBC3 premiata ai BAFTA Murder in Successville prodotta da Tiger Aspect Productions e Shiny Button Productions.

Julestorm – La tempesta di Natale (serie tv) – 16/12

Dicembre 2022: un gruppo di persone arriva all’aeroporto di Oslo… alcuni per accogliere i propri cari, altri per tornare a casa dalle proprie famiglie e altri ancora per saltare le feste a piè pari. La loro missione, però, fallisce perché rimangono bloccati all’aeroporto mentre il tempo scorre e mancano solo ventiquattro ore al Natale. Cosa faranno?

The Recruit. (L to R) Vondie Curtis-Hall as Walter Nyland, Noah Centineo as Owen Hendricks in episode 102 of The Recruit. Cr. Philippe Bossé/Netflix © 2022

The Recruit (serie tv) – 16/12

Un avvocato della CIA alle prime armi è coinvolto in pericolose dinamiche di potere a livello internazionale quando un’ex risorsa minaccia di esporre la natura della sua relazione a lungo termine con l’agenzia a meno che non sia scagionata da un grave crimine.

Dance Monsters (reality) – 16/12

In questa gara ottimista ballerini dilettanti impersonati da avatar digitali si esibiscono con i loro passi migliori per sbalordire i giudici e aggiudicarsi 250.000 dollari. La giuria è composta da Ne-Yo, Lele Pons e Ashley Banjo, mentre Ashley Roberts presenta la gara.

Il vincitore di cinque premi Oscar Alejandro G. Iñárritu presenta BARDO, la cronaca falsa di alcune verità.

BARDO, la cronaca falsa di alcune verità è un’esperienza epica, coinvolgente e con immagini mozzafiato che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver vinto un prestigioso premio internazionale, Silverio si sente obbligato a tornare nel paese nativo, ignaro del fatto che questo semplice viaggio lo spingerà verso i propri limiti esistenziali. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure si estende al presente, infondendo un senso di stupore e meraviglia nella sua vita quotidiana.

Tramite emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all’identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli. Ovvero, cosa significa essere umani in questo particolare periodo.

Emily in Paris 3 (serie tv) – 21/12

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

(L to R) Tao Tsuchiya as Usagi, Kento Yamazaki as Arisu in Alice in Borderland Season 2

Alice in Borderland 2 (serie tv) – 22/12

Per risolvere il mistero di “Borderland” e tornare nel suo mondo, Arisu deve affrontare insieme ai suoi compagni giochi sempre più difficili e pericolosi.

Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l’intrepido detective in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati. Di ritorno al franchise da lui creato, il cineasta premio Oscar Rian Johnson scrive e dirige Glass Onion – Knives Out, riunendo un cast stellare che vede il ritorno di Daniel Craig insieme a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

Matilda The Musical di Roald Dahl (film) – 25/12

Matilda Wormwood (Alisha Weir) è una ragazzina molto curiosa, con una mente arguta e una vivace immaginazione… e i peggiori genitori al mondo. Mentre il papà e la mamma (Stephen Graham e Andrea Riseborough) si tengono occupati con TV spazzatura e loschi piani per guadagnare soldi, lei si perde tra le pagine dei suoi amati libri. Loro sono rumorosi, egoisti e crudeli, mentre lei è una silenziosa osservatrice, che trama piccoli gesti audaci di ribellione e vendetta.

Dal primo incontro con l’insegnante Miss Honey (Lashana Lynch), Matilda si sente motivata e incoraggiata e inizia a immaginare storie fantastiche. Entusiasta di frequentare Crunchem Hall, resta sorpresa quando scopre che la scuola è in realtà un luogo inquietante e opprimente, controllato dall’imponente e perfida preside Trinciabue (Emma Thompson).

Oltre a Miss Honey, le altre figure positive in un mare di cattiveria sono la signora Phelps (Sindhu Vee), bibliotecaria amante dei racconti, e i suoi nuovi compagni di scuola. Sopraffatta da un incontrollabile senso di giustizia, Matilda osa ribellarsi per ciò che è giusto e insegna alla signora Trinciabue una lezione che non dimenticherà facilmente.

Matilda The Musical di Roald Dahl è la storia incoraggiante di una straordinaria ragazzina che scopre di avere superpoteri e prende le redini del proprio destino sfidando la sorte con coraggio per aiutare gli altri a cambiare il loro futuro. Ribellandosi per ciò che è giusto, otterrà risultati miracolosi.

Treason (serie tv) – 26/12

Addestrato e formato dall’MI6, Adam Lawrence sembra avere la strada segnata. Ma un bel giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, obbligandolo a rimettere in discussione tutto e tutti. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l’uno dell’altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari.

Chelsea Handler: Revolution (speciale stand-up) – 27/12

Chelsea Handler torna su Netflix con il suo nuovo speciale REVOLUTION. La premiata e acclamata comica mette a nudo la propria vita, come la scelta di non avere figli e di rimanere single (se non si considerano i cani), gli appuntamenti galanti durante la pandemia con la famiglia in casa e la sua visione di un futuro in cui gli uomini non indossano le infradito.

Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, Rumore Bianco racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell’amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Netflix nella nostra scheda