Novità Netflix di luglio 2022: i film e le serie tv in uscita

Netflix ha diffuso l’elenco delle novità di luglio 2022, con tutte le nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming in Italia tra film e serie tv. Ovviamente si parte con il Volume 2 di Stranger Things 4, disponibile da venerdì 1 luglio, per proseguire con il film d’animazione Il mostro dei mari e, a metà mese, la serie di Resident Evil, fino ad arrivare al blockbuster The Gray Man, alla quarta stagione di Virgin River e alla docuserie L’uomo più odiato di internet…

NETFLIX: NUOVE USCITE IN STREAMING DI LUGLIO 2022

Stranger Things 4 – Volume 2 (serie) – 01/07

King of Stonks (serie) – 06/07

Boo, Bitch (serie) – 08/07

Come costruire una sex room (show) – 08/07

Il mostro dei mari (film) – 08/07

Quella notte infinita (serie) – 08/07

Le relazioni pericolose (film) – 08/07

Better Call Saul 6 – Parte 2 (serie) – 11/7

Come cambiare la tua mente (docuserie) – 12/07

Bill Burr: Live at Red Rocks (stand-up) – 12/07

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla (docuserie) – 13/07

Resident Evil: La serie (serie) – 14/07

Matrimonio e desideri (serie) – 15/07

Persuasione (film) – 15/07

Farzar (serie) – 15/07

Virgin River 4 (serie) – 20/07

The Gray Man (film) – 22/07

L’arte soffiata 3 (docuserie) – 22/07

Street Food: USA (docuserie) – 22/07

Dream Home Makeover: la casa ideale 3 (docuserie) – 27/07

L’uomo più odiato di Internet (docuserie) – 27/07

Keep Breathing (serie) – 28/07

Uncoupled (serie) – 29/07

Purple Hearts (film) – 29/07

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Netflix nella nostra scheda.