Novità Netflix di marzo 2023: i film e le serie tv in uscita

Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a marzo 2023. Partiamo da serie come Incastrati 2, l’evento in diretta Chris Rock: Selective Ourtrage, il film di Ligher, la seconda stagione di Tenebre e Ossa e il film Era Ora. Il mese si chiude con la serie Unstable e il film Kill Boksoon.

Ricordiamo poi che dal 3 novembre 2022 è attivo l’abbonamento Base con pubblicità.

Cheat – Chi bara vince (programma) – 1/3

Danny Dyer ed Ellie Taylor conducono questo quiz dove i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per vincere un’alta posta in gioco! In un’avvincente gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, quattro coraggiosi giocatori mettono alla prova le loro conoscenze durante tre round, bluffando e raggirando per evitare l’eliminazione e accumulare un potenziale montepremi di oltre 50.000 sterline. Ma in qualunque modo si decida di giocare, la regola è una sola: non farsi scoprire!

Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier (docuserie) – 2/3

Dal 1987 al 2003 Michel Fourniret ha confermato di essere il più famigerato killer francese. Ma sua moglie era un enigma: è stata una pedina o una complice?

Sex/Life 2 (serie) – 2/3

SEX/LIFE è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull’identità e sul desiderio femminile

Incastrati 2 (serie) – 2/3

La seconda stagione di INCASTRATI comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Il futuro in un bacio (film) – 3/3

Il futuro in un bacio racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all’età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere il dono della veggenza o almeno della veggenza amorosa. Con un solo bacio riesce a vedere il futuro di una relazione prima di iniziarla, cosa che finora gli ha impedito di avere storie a lungo termine, perché è lui a concluderle prima che le cose inizino a peggiorare. Ma tutto cambia la sera in cui bacia Lucía (Silvia Alonso) e si vede felicemente sposato con figli. Il problema? Lei è la ragazza del suo migliore amico (Gorka Otxoa).

Next in fashion 2 (reality) – 3/3

Next in Fashion, la divertente gara di moda con un alto montepremi torna su Netflix per una seconda stagione in cui lo stilista e personaggio televisivo Tan France sarà affiancato da una copresentatrice: la superstar mondiale, top model e icona di stile Gigi Hadid. Un gruppo di stilisti emergenti e di grande talento gareggerà per aggiudicarsi il premio di 200.000 dollari e presentare le proprie creazioni al mondo intero. I giudici ospiti di questa stagione provengono da ogni angolo dell’universo della moda e includono Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Bella Hadid e Donatella Versace.

Chris Rock: Selective Outrage (stand-up) – 5/3

Il 4 marzo la leggenda della comicità Chris Rock salirà sul palco a Baltimora (Maryland) per il primo evento globale Netflix Chris Rock: Selective Outrage. Questo storico spettacolo sarà disponibile in live streaming alle 22:00 ET/19:00 PT. Ulteriori dettagli saranno presto annunciati.

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla (docuserie) – 8/3

Il Malaysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria: un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Tuttavia, in una notte priva di perturbazioni del 2014, il volo MH370 scompare definitivamente dai radar poco dopo il decollo. La scioccante sparizione di un aereo di linea fa scalpore, provoca risse e getta nella disperazione i familiari dei passeggeri, avviando una ricerca globale di risposte mai trovate. Quest’avvincente serie documentaria di RAW, ambientata in sette paesi diversi, utilizza incisive immagini di repertorio per ricostruire la notte della scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla vicenda. La docuserie presenta inoltre interviste a familiari, scienziati, giornalisti e persone comuni di tutto il mondo che, nove anni dopo, non perdono la speranza di scoprire la verità. Questa storia è piena di complotti e vicoli ciechi, loschi figuri e silenzi ufficiali, ma è anche e sopratutto un modo di tener vivo il ricordo di coloro che sono scomparsi in uno dei più grandi misteri irrisolti della nostra epoca e un tentativo di continuare nella ricerca di risposte.

Un’isola per cambiare (film) – 8/3

Zeynep Altin ha raggiunto il limite: lavora troppo e non è apprezzata dal marito, dalla figlia o dal padre anziano. Come se non bastasse, l’impresa di pompe funebri che si occupa dell’amata madre defunta l’ha vestita con un completo da uomo invece del suo abito preferito. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso per Zeynep, che da Monaco fugge su un’isola croata, nel cottage che la madre aveva acquistato in segreto anni fa sperando di ritrovare non solo pace e tranquillità, ma anche se stessa. Peccato che l’ex proprietario del cottage, un burbero isolano di nome Josip, viva ancora sul suo terreno…

Luther: The Fallen Sun. Idris Elba as John Luther in Luther: The Fallen Sun. Cr. John Wilson/Netflix © 2023

Luther: Verso l’inferno (film) – 10/3

In Luther: Verso l’inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

Outlast – Gioco di squadra (film) – 10/3

Una serie con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell’Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c’è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Ci pensa Ariyoshi! (serie) – 14/3

Hiroiki Ariyoshi, uno dei conduttori oggi più celebri e amati della TV giapponese, farà da assistente a dieci artisti e atleti professionisti lasciando che siano loro a presentare a rotazione il programma. Ciascun episodio è sviluppato intorno a un concetto e a un format unici, che mettono in risalto il talento peculiare dell’ospite di turno. La serie vede la partecipazione di comici veterani ed emergenti che tentano di cimentarsi nei vari ruoli proposti dai presentatori, il tutto cercando di fare battute sulle situazioni assurde in cui Ariyoshi li catapulta all’improvviso. Come se la caverà Ariyoshi nel suo ruolo di assistente? Una cosa è certa: dalla pura passione e dai momenti imprevedibili scaturisce un varietà tanto sfrenato quanto divertente.

Bert Kreischer: Razzle Dazzle (stand-up) – 14/3

Informazioni sullo speciale: sempre più sfrontato… e scamiciato Bert Kreischer spara a zero sugli umori corporei, sul bullismo che ha subito da parte dei suoi figli e sul finale esplosivo dell’uscita di famiglia in un’escape room nel nuovo speciale comico di Netflix Razzle Dazzle.

Money Shot: la storia di P*rnhub (docuserie) – 15/3

Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet è stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale sul sito.

Mentre le organizzazioni antitratta cercano di ottenere giustizia per le vittime, il gigante online sarà in grado proteggere le persone da cui trae profitto o si tratta forse di una nuova ondata di censura per gli adulti che fanno porno consensuale?

Tenebre e Ossa 2 (serie) – 16/3

Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all’apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l’occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce. Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, TENEBRE E OSSA ritorna per una seconda stagione piena di nuove amicizie, storie d’amore, combattimenti epocali, epiche avventure… e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto.

Era ora (film) – 16/3

In “Era Ora”, Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) si amano alla follia. Peccato che lui sia la tipica persona a cui una giornata non basta mai, che arriva sempre in ritardo e si barcamena a fatica tra i mille impegni quotidiani di lavoro e vita privata.

Succede anche il primo giorno dei suoi quarant’anni, quando Dante si presenta in ritardo di ore alla sua festa di compleanno. A detta sua, la soluzione sembra a portata di mano: se lavorerà abbastanza, magari tra qualche anno sarà riuscito a comprarsi un po’ di tempo.

Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova un anno in avanti? Come è possibile che sia già il giorno del suo quarantunesimo compleanno? E come fa Alice a essere incinta di quattro mesi? Cosa ne è stato del resto del suo anno?

Quando, a un suo nuovo risveglio, Alice gli mette tra le braccia una bella bambina di qualche mese augurandogli buon quarantaduesimo compleanno, Dante realizza definitivamente di essere stato catapultato in un incubo a occhi aperti: per qualche inspiegabile motivo sta vivendo una vita accelerata, di cui non ha memoria né controllo. Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli?

Hasta el Cielo (serie) – 17/3

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all’improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.

L’elefante del mago (film) – 17/3

Durante la ricerca della sorella che non vede da tempo, il giovane Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l’unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Quando lei gli risponde che dovrà seguire un misterioso elefante, Peter intraprende uno straordinario percorso per completare tre incarichi all’apparenza impossibili che trasformeranno magicamente l’aspetto della sua città per sempre. L’ELEFANTE DEL MAGO è tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice del Newbery Award.

Noise (serie tv) – 17/3

Il film racconta la storia di Matt, influencer e giovane genitore del neonato Julius, che scopre un oscuro segreto appartenente al passato del padre colpito da demenza. Inizia così un’indagine approfondita che lo porterà ad aprire un vaso di Pandora pieno di segreti e a scatenare più drammi familiari del previsto. Liv, la moglie di Matt, è molto preoccupata e farà di tutto per non perderlo, ma è troppo tardi?

Re dell’ombra (film) – 17/3

Adama è un venticinquenne che ha perso la vista da piccolo. La morte improvvisa del padre ha riportato a galla vecchi conflitti con il fratellastro Ibrahim, una figura carismatica nel quartiere. La stabilità di Adama minaccia di crollare quando Ibrahim sprofonda sempre di più nella violenza e nel caos. Per salvare la madre e il suo migliore amico Adama dovrà affrontare il fratellastro e il proprio destino.

Agent Elvis (L to R) Matthew McConaughey as Elvis and Tom Kenny as Scatter in Agent Elvis. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2023

Agent Elvis (serie) – 17/3

In questa serie Elvis Presley smette il costume bianco e indossa un jet pack quando si ritrova coinvolto in un programma di spionaggio governativo segreto con il compito di combattere le forze oscure che minacciano il paese che ama… il tutto mentre svolge il suo lavoro quotidiano di re del rock’n’roll.

Dance 100 (reality) – 17/3

Dance 100 è un leggendaria gara di street dance in cui otto affermati professionisti della danza competono per dimostrare di essere la prossima superstar della coreografia. Con l’aiuto di cento tra i migliori ballerini al mondo, i famosi Dance 100, i concorrenti devono creare, insegnare e mettere in scena eccezionali esibizioni di gruppo per stupire i giudici che… colpo di scena, sono anche i loro ballerini. Dance 100 è presentata da Ally Love.

Dove sono gli umani? (speciale interattivo) – 21/3

In questa straordinaria avventura comica interattiva, due animali domestici si svegliano un giorno e scoprono che ogni singolo essere umano sulla Terra è scomparso. Nel disperato tentativo di ritrovare la loro padrona, lo scontroso gatto Pud e la cagnolina iperattiva Ham si avventurano nel mondo per la prima volta e finiscono per intraprendere un folle viaggio attraverso l’universo. Insieme scoprono strani nuovi mondi, creature bizzarre e il caos generale, rendendosi presto conto che ogni loro scelta ha enormi conseguenze e che l’avventura per ritrovare la loro amata padrona è tutt’altro che ordinaria.

Il suo regno 2 (serie) – 22/3

Il pastore Emilio è il presidente dell’Argentina, ma le cose non vanno come previsto. Invece di rinunciare alla carica, Emilio procede radunando nuovi alleati e un esercito di fedeli, che userà per creare un regno del terrore. In una spietata battaglia tra il bene e il male il suo avversario è Tadeo, diventato inconsapevolmente un leader populista schierato dalla parte dei giovani maltrattati per smascherare Emilio. Tadeo non abbandonerà quella che crede sia la propria missione: liberare il popolo dalla malvagità del presidente.

Città invisibile 2 (serie) – 22/3

Dopo essere tornato in vita nelle acque sacre vicino a Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) fa il possibile per trovare la figlia Luna (Manu Dieguez) e nel corso della ricerca potrebbe scoprire la vera natura della ragazza.

L’assedio di Waco (docuserie) – 22/3

Questa coinvolgente docuserie Netflix in tre parti racconta gli eventi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, quando il leader di una setta religiosa David Koresh si è scontrato con il governo federale in un sanguinoso assedio durato 51 giorni.

Il conflitto è iniziato con il più violento scontro a fuoco sul suolo americano dai tempi della guerra civile e si è concluso con un incendio infernale ripreso in diretta dalla TV nazionale. La notizia ha tenuto i telespettatori di tutto il mondo incollati agli schermi.

L’uscita della serie diretta dall’acclamato regista Tiller Russell (Night Stalker: caccia a un serial killer) coincide con il 30° anniversario della tragedia. Il documentario offre un accesso esclusivo a videocassette scoperte di recente girate all’interno dell’unità dell’FBI specializzata nei negoziati, oltre a filmati originali di notiziari mai trasmessi al pubblico americano e registrazioni dell’FBI.

La docuserie presenta interviste intime e rivelatrici con persone schierate su tutti i fronti del conflitto, tra cui una delle mogli spirituali di David Koresh, l’ultima bambina rilasciata viva dal complesso, un cecchino della squadra di salvataggio degli ostaggi dell’FBI, il capo dell’unità dell’FBI specializzata nei negoziati, i principali giornalisti che si sono occupati della storia e i membri della squadra tattica dell’ATF che hanno visto i loro compagni morire nella sparatoria contro i membri della setta religiosa.

L’assedio di Waco sfrutta una tecnologia visiva all’avanguardia per immergere gli spettatori nello scontro tra la setta dei Davidiani e le forze dell’ordine federali in un dramma leggendario che tocca i temi di Dio e delle armi in America.

The Night Agent (serie) – 23/3

Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d’azione incentrata sul personaggio di un agente dell’FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l’incarico di presidiare un telefono che non suona mai… finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Wellmania (serie) – 29/3

Un problema di salute costringe una foodwriter a rivedere le proprie abitudini smoderate e a intraprendere un percorso di guarigione estremo.

Emergency – Primi soccorritori a New York (serie) – 29/3

Scopri il mondo frenetico della medicina d’urgenza in questa docuserie in otto parti che racconta la vita quotidiana intensa e spietata degli operatori sanitari dei pronto soccorso di New York. Vivi il ritmo incessante del sistema ospedaliero della città attraverso le difficoltà e i trionfi di un’infermiera dell’elisoccorso, chirurghi esperti di trapianti, paramedici, ortopedici e traumatologi pediatrici e neurochirurghi mentre danno il massimo per aiutare coloro che ne hanno più bisogno.

Unstable (serie) – 30/3

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è l’esatto opposto. Riuscirà Jackson a salvare Ellis e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto mentre tenta un’impresa impossibile: evitare di cadere nell’ombra dell’esuberante padre?

La legge della giungla (reality) – marzo

Dodici persone in mezzo alla giungla devono collaborare o sabotarsi a vicenda per aggiudicarsi una fetta del montepremi. In questa competizione spietata sia fisicamente sia mentalmente ogni giocatore ha un prezzo. Qual è il tuo?

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico (film) – 31/3

Il popolare fumetto Black Clover, che è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) e ha venduto oltre 17 milioni di copie, sarà trasformato per la prima volta in un film che esordirà su Netflix in tutto il mondo il 31 marzo 2023 con il titolo “Black Clover: la spada dell’Imperatore magico”.

Il film avrà una trama originale non rappresentata nei fumetti, sarà curato dall’autore del manga di origine Yūki Tabata e racconterà la storia inedita dell’Imperatore magico.

Asta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, mira a diventare l'”Imperatore magico”, a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Kill Boksoon (film) – 31/3

Assoldata dall’agenzia di sicari MK, Gil Boksoon è un’assassina che non sbaglia un colpo, oltre che madre dell’adolescente Jae-young. Anche se nel suo lavoro è una professionista, fatica a gestire il ruolo di genitore. Quando arriva il momento di rinnovare il contratto con l’agenzia, decide quindi di ritirarsi per cercare di ricucire il rapporto con la figlia, ma nel corso dell’ultimo incarico, subito prima di comunicare la sua decisione all’agenzia, Boksoon scopre un segreto sulla missione che le fa infrangere la regola d’oro dei sicari: portare a termine il lavoro in qualsiasi circostanza. Ora è il bersaglio dell’agenzia e dell’intera società dei killer.

