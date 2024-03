Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a marzo 2024. Da Spaceman a Supersex, passando per Il problema dei 3 corpi e Vite vendute.

Accompagna il buongustaio giramondo Phil Rosenthal in una serie di nuove deliziose avventure della serie “Date da mangiare a Phil” su Netflix. La settima stagione è ancora più grande, con otto nuovi episodi che seguono Phil a Mumbai, Washington, Kyoto, Islanda, Dubai, la “vera” Orlando, Taipei e Scozia, dove scopre tesori nascosti e trova il cuore pulsante di ogni città, un morso dopo l’altro. Phil crea legami tramite il linguaggio universale del cibo, celebrando la gioia della scoperta e l’esperienza comune di condividere un pasto in compagnia.

Furies (serie tv) – 1 marzo

Determinata a vendicare la morte del padre, Lyna, una giovane donna che vorrebbe la semplicità di una vita normale, finisce nell’intricata rete della Furia, la giustiziera della malavita parigina. Nonostante voglia a tutti i costi resistere all’inesorabile richiamo del destino, scopre presto che sfuggire al proprio fato è tutt’altro che facile.

Non sei sola: la battaglia contro il branco (documentario) – 1 marzo

I registi di The Silence of Others (premiato con un Goya, due Emmy®, un Peabody e selezionato per gli Oscar®) presentano Non sei sola: la battaglia contro il Branco, un’avvincente e incisiva analisi del caso che ha scatenato il movimento #MeToo in Spagna facendosi sentire in tutta l’America Latina.

Partendo dalla violenza sessuale subita da una donna nel 2016 durante l’iconica “corsa dei tori” (festa di San Firmino) in Spagna da parte di cinque uomini che si definiscono come “il Branco”, il film include progressivamente altri due casi per gettare luce sugli abusi sessuali che le donne subiscono ogni giorno. Si arriva così a un punto di svolta per il movimento #MeToo in Spagna, che ha visto un milione di donne e ragazze scendere in strada urlando “Sorella, io sì ti credo” e rompendo il silenzio sui social media con l’hashtag #Cuéntalo (“Racconta la tua storia”).

Questo documentario prodotto in segreto e raccontato attraverso le parole delle superstiti è narrato dalle attrici Natalia de Molina e Carolina Yuste nella versione originale e include testimonianze inedite delle persone coinvolte negli eventi. Tramite questa storia Non sei sola: la battaglia contro il Branco espone gradualmente i punti di frattura del sessismo nel sistema giudiziario, nei media e nella società stessa, mostrando come un movimento abbia cambiato il modo in cui un paese affronta oggi la violenza sessuale.

SPACEMAN. (L to R) Adam Sandler as Jakub and Hanus (voice by Paul Dano) in Spaceman. Cr. Courtesy of Netflix © 2023.

Spaceman (film) – 1 marzo

Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, l’astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš (con la voce in inglese di Paul Dano) collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi. Questo film diretto da Johan Renck e tratto dal romanzo Il cosmonauta è anche interpretato da Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

My Name is Loh Kiwan Song Joong-ki as Loh Kiwan in My Name is Loh Kiwan Cr. Jung Jae-gu/Netflix © 2024

My Name Is Loh Kiwan (film) – 1 marzo

Film diretto da Kim Hee-jin.

Hot Wheels Let’s Race: Season 1. Cr. NETFLIX © 2023

Hot Wheels, a tutto gas! (serie tv) – 1 marzo

Ispirata ai giocattoli più venduti al mondo, Hot Wheels: inizia la sfida è una serie adrenalinica che scatena lo spirito agonistico in ogni pilota! In questa serie una nuova generazione di piloti affronta percorsi incredibili, gare di stunt estremi e sfide spericolate.

The Program: rompere il silenzio (docuserie) – 5 marzo

Vietato parlare, vietato sorridere, vietato uscire. L’Academy Ivy Ridge sosteneva di utilizzare la terapia e le attività ricreative per aiutare gli adolescenti in difficoltà, che in realtà subivano maltrattamenti mentali e fisici secondo un programma che funzionava come una setta. In questa avvincente inchiesta sull’industria degli adolescenti problematici, una documentarista e altri ex studenti ricordano le terribili esperienze vissute in una scuola disciplinare.

Full Swing: una stagione di golf – stagione 2 (docuserie) – 6 marzo

Le telecamere tornano a filmare la seconda stagione di questa docuserie immersiva che segue un gruppo eterogeneo di golfisti professionisti, con un mix di volti nuovi e già amati, dentro e fuori il campo da gioco durante una spietata stagione di tornei del PGA TOUR, tra cui i quattro più importanti: Masters, Campionato PGA, U.S. Open e Campionato Open. Questa stagione è ancora più avvincente grazie a un inatteso accordo tra PGA TOUR, DP World Tour e Public Investment Fund of Saudi Arabia, finanziatori di LIV Golf e dell’evento biennale della Ryder Cup che porta il golf sul palcoscenico mondiale con un team composto dai migliori giocatori di Stati Uniti ed Europa. Full Swing continua a dare ai fan l’occasione di conoscere meglio i giocatori attraverso le loro vittorie, le partite perse, le famiglie e gli amici nel corso di una stagione completa di golf professionistico.

Supersex. (L to R) Francesco Pellegrino as Tommaso in episode 101 of Supersex. Cr. Lucia Iuorio/Netflix © 2024

Supersex (serie tv) – 6 marzo

Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, SUPERSEX, è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona – è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo.

Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).

ARA San Juan: El Submarino que Desapareció. Cr. Courtesy of Netflix / ©2024

ARA San Juan: il sottomarino sparito nel nulla (docuserie) – 7 marzo

Il 15 novembre 2017 il sottomarino della marina argentina ARA San Juan sparisce dai radar con a bordo l’equipaggio di 44 persone. La ricerca paralizza il paese, mentre i familiari aspettano un miracolo e chiedono incessantemente notizie dei loro cari. Cosa è veramente successo?

The Gentlemen (serie tv) – 7 marzo

In THE GENTLEMEN Eddie Horniman (Theo James) eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d’affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

Damsel. (L-R) Brooke Carter as Floria and Millie Bobby Brown as Elodie in Damsel. Cr. John Wilson/Netflix ©2024

Damsel (film) – 8 marzo

Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Young Royals S3. (L to R) Edvin Ryding as Wilhelm, Omar Rudberg as Simon in Young Royals. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Young Royals – stagione 3 (serie tv) – 11 marzo

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l’opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali… ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda (docuserie) – 12 marzo

Da Luminant Media e dal regista Brian Knappenberger arriva la docuserie più esauriente sulla guerra fredda. Partendo dallo sviluppo della bomba atomica e la tragica proliferazione di armi nucleari nel decennio successivo, la serie documenta la storia della guerra fredda passando per il crollo dell’Unione sovietica, l’ascesa di Vladimir Putin e l’invasione russa dell’Ucraina.

Bandidos (serie tv) – 13 marzo

Un bizzarro truffatore recluta una banda di abili malfattori per trovare il tesoro dell’ultimo re serpente sulla Riviera Maya.

Art of Love (film) – 14 marzo

Alin è un’agente dell’Unità furti d’arte dell’Interpol da tempo sulle tracce di un ladro che ruba preziosi dipinti da musei ad alta sicurezza in tutto il mondo. Chiunque sia il ladro, non è motivato dal denaro. Dopo anni a caccia di questo ladro gentiluomo, Alin riesce finalmente a capire dove sarà il suo prossimo colpo e rimane scioccata quando scopre di chi si tratta. È la persona di cui lei era innamorata in passato, un uomo d’affari miliardario di nome Güney che era scomparso all’improvviso proprio quando stavano per sposarsi. Ora dovrà affrontarlo di nuovo e coglierlo con le mani nel sacco. E così inizia una storia ricca d’azione, avventura, intrighi e passione.

GIRLS5EVA. (L to R) Paula Pell as Gloria, Sara Bareilles as Dawn, Renée Elise Goldsberry as Wickie and Busy Philipps as Summer in Episode 301 of GIRLS5EVA. Cr. Emily V. Aragones/Netflix © 2023

Girls5Eva – La rivincita delle pop star – stagione 3 (serie tv) – 14 marzo

Ora che le componenti della band al femminile di fine anni ’90 Girls5eva (Dawn, Wickie, Summer e Gloria) si sono riunite e hanno registrato il nuovo album Returnity, è giunto il momento di fare il naturale passo successivo: una tournée. Senza avere un progetto, un manager o location già prenotate le ragazze si infilano in un furgone e partono verso l’ignoto, facendo del loro meglio per promuovere l’album e tornare alla ribalta. Nel corso del viaggio le Girls5eva affrontano la vita on the road, mettono alla prova le loro relazioni, suonano alla festa di compleanno di un miliardario, se la spassano, si confrontano con i genitori che credevano le avessero ostacolate, incontrano la più grande pop star del pianeta e si chiedono se vogliono davvero tornare al successo. Riusciranno a tornare rapidamente in auge e a vendere il documentario sul loro tour oppure la strada le farà a pezzi?

Chicken Nugget Ryu Seung-ryong as Choi Sun-man in Chicken Nugget Cr. Garage Lab/Netflix © 2024

Chicken Nugget (serie tv) – 15 marzo

Una donna è trasformata in un Dakgangjeong (nugget di pollo agrodolce) dopo essere entrata in un misterioso macchinario. Questo è solo l’inizio di una catena di eventi imprevedibili. Una serie comica tinta di giallo in cui due uomini cercano di salvare l’amante/figlia.

MANO DE HIERRO (L to R) EDUARDO FERNáNDEZ as JOAQUíN, NATALIA DE MOLINA as ROCíO, JAIME LORENTE as NéSTOR in MANO DE HIERRO. Cr. QUIM VIVES/NETFLIX © 2022

Iron Reign (serie tv) – 15 marzo

Il porto di Barcellona riceve quasi 6.000 container al giorno. Ogni anno le merci provenienti da tutto il mondo nascondono oltre 30.000 chili di cocaina, rendendo la città uno dei punti d’ingresso più importanti in Europa per la redditizia attività del traffico di droga. Lo sa bene Joaquin Manchado, proprietario del terminal principale. Chiunque voglia importare un carico illegale attraverso il porto, deve contare sul suo benestare e appoggiarsi alla rete criminale che si è costruito. Ma un incidente imprevisto e la scomparsa di un carico importante di cocaina scatenano una guerra spietata, segnata da omicidi e vendette.

Irish Wish, Lindsay Lohan as Maddie Kelly. Cr. Patrick Redmond / Netflix © 2024

Irish Wish – Solo un desiderio (film) – 15 marzo

Quando l’uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie (Lohan) mette da parte i sentimenti per farle da damigella d’onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia in una realtà parallela dove un incontro fortuito le insegna che i desideri possono tradirti. Quando il sogno sembra realizzarsi, Maddie capisce che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.

L’aveuglement. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Il caso Outreau: un incubo francese (miniserie) – 15 marzo

La docuserie true crime “Il caso Outreau: un incubo francese” esplora una delle più grandi tragedie giudiziarie della storia francese. Nei primi anni 2000 nella Francia settentrionale, il giovane giudice Burgaud è incaricato dell’inchiesta sulle accuse di pedofilia all’interno di una famiglia. Man mano che l’indagine procede, il caso diventa sempre più complesso quando altri abitanti della cittadina sembrano essere coinvolti. Tra accuse e controaccuse, la macchina legale si inceppa.

Physical: da 100 a 1 – stagione 2 (reality) – 19 marzo

Physical: da 100 a 1 è la prima serie unscripted a raggiungere la cima della classifica della TV non in lingua inglese di Netflix ed è rimasta nella Top 10 per tutto lo scorso mese. Questa settimana ha conquistato 45,4 milioni di ore di visione, continuando a essere il titolo più popolare nella TV non in lingua inglese mentre si appresta a diventare la seconda serie più vista sul nostro servizio.

Forever Queens – stagione 2 (reality) – 19 marzo

Dopo il trionfo della canzone “No me importa” e una guerra tra Laura e Lucía, le regine tornano all’attacco, ma stavolta sono solo Lorena e Lucía ad affrontare la nuova sfida. Per riuscire nell’impresa devono convincere altre regine a unirsi al gruppo. Riuscirà questa nuova squadra di dive a evitare altri drammi o voleranno di nuovo parrucche?

3 Body Problem. (L to R) Mark Gatiss as Isaac Newton, Jenson Cheng as Kublai Khan, Jess Hong as Jin Cheng, Reece Shearsmith as Alan Turing, John Bradley as Jack Rooney in episode 103 of 3 Body Problem. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Il problema dei 3 corpi (serie tv) – 21 marzo

La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

THE CASAGRANDES MOVIE – After a surprise family trip to Mexico derails Ronnie Anne’s birthday plans, she is determined to prove that she’s old enough to do her own thing – even if it means confronting an ancient preteen demigod whose angst has apocalyptic potential! Cr: Netflix/Nickelodeon Animation Studios © 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

I Casagrande: il film (film) – 22 marzo

Quando una vacanza a sorpresa con la famiglia in Messico rovina i progetti per il compleanno di Ronnie Anne, lei vuole provare a tutti i costi che è abbastanza grande per fare di testa sua, anche se dovrà affrontare un tormentato semidio preadolescente capace di scatenare l’apocalisse!

BUYING BEVERLY HILLS – Cr. Courtesy of NETFLIX/© 2022 Netflix, Inc.

Buying Beverly Hills – stagione 2 (reality) – 22 marzo

Drammi familiari, ville di lusso e la competizione spietata sul mercato losangelino fanno da sfondo a questa nuova stagione di Buying Beverly Hills. Questa soap sull’immobiliare segue i migliori agenti di The Agency di Mauricio Umansky, tra cui le sue figlie Farrah, Alexia e Sophia, che esplorano il mondo esclusivo, i rapporti e le amicizie dell’immobiliare di lusso.

SHIRLEY. Regina King (Producer) as Shirley Chisholm in Shirley. Cr. Glen Wilson/Netflix © 2023.

Shirley – In corsa per la Casa Bianca (film) – 22 marzo

SHIRLEY racconta la storia della prima deputata nera e icona politica Shirley Chisholm e della sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti ripercorrendone l’audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972.

The Believers. Patchai Pakdeesusuk(พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข) as พระดล Monk Dol in The Believers. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Satu (serie tv) – 27 marzo

Alcuni giovani e ambiziosi imprenditori che non hanno avuto fortuna con le proprie startup cercano altre opportunità per sviluppare la propria attività nel rebranding di uno sconosciuto tempio buddista.

Descansar en paz. Joaquín Furriel as Sergio in Descansar en paz. Cr. Alan Roskyn / Netflix ©2024

Riposare in pace (film) – 27 marzo

Sommerso dai debiti, un padre di famiglia decide di sparire. È possibile dimenticare una vita intera? E ricominciare tutto da capo senza voltarsi indietro? Una scoperta casuale ad anni di distanza alimenta la tentazione dell’uomo di scoprire cos’è successo alla sua famiglia. Ma niente è come previsto.

Testament: La storia di Mosè (docuserie) – 27 marzo

Docuserie in tre episodi.

The Beautiful Game (film) – 29 marzo

L’allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi Mal (Bill Nighy, Living, Questione di tempo) porta i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell’Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada.

All’ultimo minuto decide di portare con sé Vinny (Micheal Ward, Empire of Light, The Book of Clarence), un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte della squadra.

Realizzato con il sostegno dell’Homeless World Cup, The Beautiful Gameè un film di seconde opportunità in cui squadre di senzatetto provenienti da tutto il mondo scoprono che tutte le strade portano a Roma e che tutto è in gioco.

Vite vendute (film) – 29 marzo

Un pozzo di petrolio prende fuoco in mezzo al deserto mettendo in pericolo le vite degli abitanti di un campo profughi vicino. La società che gestisce il pozzo invia alcuni esperti sul posto ma appare subito chiaro che per evitare la catastrofe l’unica soluzione è quella di far esplodere il pozzo con la nitroglicerina entro ventiquattr’ore. In cambio di un’ingente somma di denaro una squadra si mette in viaggio per trasportare a bordo di due camion 200 chili di esplosivo a 800 chilometri di distanza.

La squadra ha meno di venti ore per raggiungere il pozzo petrolifero. Venti ore per attraversare zone ostili controllate da ribelli armati e campi minati a bordo di due camion carichi di nitroglicerina su terreni impervi! La corsa contro il tempo inizia…

IS IT CAKE? Caitlin Taylor in episode 5 of IS IT CAKE? Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Is it cake? Dolci impossibili – stagione 3 (reality) – 29 marzo

Questa serie di enorme successo ritorna con torte più grandi, emozioni più forti e opere più bizzarre! Questa stagione, segui una nuova infornata di pasticcieri che sfida i limiti dell’arte culinaria, creando torte ultra realistiche per incassare il premio finale. Anche questa volta ti chiederai: “Ma è vero? O è un dolce impossibile?”

