Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a dicembre 2023, tra film e serie tv originali e di catalogo.

THRILLER 40

Disponibile dal 2 dicembre – Il nuovo documentario THRILLER 40 sarà presentato in anteprima mondiale il 2 dicembre su Paramount+. Quarant’anni dopo l’uscita di “Thriller” di Michael Jackson, l’album più venduto di tutti i tempi in tutto il mondo, il regista Nelson George riporta i fan indietro nel tempo per vivere la realizzazione dell’album da record e l’uscita dei cortometraggi che lo accompagnano che hanno per sempre ridefinito il formato del video musicale. Con filmati inediti e interviste esclusive, THRILLER 40 racconta la creazione di un fenomeno globale pre-internet diverso da qualsiasi cosa uscita prima e dopo. “Thriller” ha lanciato Michael Jackson verso il successo e ancora oggi continua a influenzare tutti gli aspetti della cultura e dell’intrattenimento, compresi il mondo della musica, della danza e della moda. Nel documentario sono presenti luminari della musica e dell’intrattenimento tra cui Usher, Mary J. Blige, Will.I.Am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell e John Landis.

THRILLER 40 è prodotto da Optimum Productions e Company Name. Colin Hanks, Sean Stuart, John Branca e John McClain sono i produttori.

GLI INVIATI (THE ENVOYS) S2

Disponibile dal 7 dicembre – La serie thriller in lingua spagnola GLI INVIATI (LOS ENVIADOS) vanta un cast all-star, tra cui Luis Gerardo Méndez (Narcos: Mexico, Nosotros Los Nobles, Club de Cuervos) e Miguel Ángel Silvestre (Narcos, Sense8, Velvet, Sin Tetas No Hay Paraíso). Il premio Oscar Juan José Campanella (El Secreto de Sus Ojos) è showrunner, produttore e regista. Nella seconda stagione, i sacerdoti Pedro Salinas (Méndez) e Simón Antequera (Silvestre) si addentrano in una rete di misteri e omicidi in un convento galiziano.

Con tre suore cieche che testimoniano un presunto miracolo, la battaglia tra menzogna e fede si inasprisce. Mentre indagano più a fondo, la tragedia si abbatte sulla morte improvvisa del loro ospite Joaquin. Invischiati in una doppia indagine, i sacerdoti affrontano non solo il mistico, ma anche una verità molto più terrena. Mentre la battaglia tra inganno e fede si inasprisce, questa stagione promette un’elettrizzante fusione di mistero, omicidio e brividi al cardiopalma.

Scritta da Eduardo Sacheri, Emanuel Diez, Juan Pablo Domenech e Campanella, la seconda stagione è prodotta da Muriel Cabeza per 100 Bares e Alfonso Blanco per Portocabo.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

Disponibile dall’8 dicembre – In esclusiva su Paramount+ per 45 giorni dall’8 dicembre, TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO è un’epica avventura in giro per il mondo, dove ritroviamo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prendono parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Diretto da Steven Caple Jr con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman.

LOVE ME S2

Disponibile dall’11 dicembre – Nella seconda stagione di LOVE ME, Glen, Clara e Aaron Mathieson hanno rimesso insieme i pezzi delle loro vite dopo la morte di Christine, facendo i conti con una nuova realtà che li porta a chiedersi: “l’amore è abbastanza?”. La seconda stagione riprende la storia della famiglia nove mesi dopo, mentre naviga nella complessità delle relazioni, quando un nuovo amore diventa una proposta a lungo termine. Con Hugo Weaving, Bojana Novakovic e William Lodder.

THE WHALE

Disponibile dal 15 dicembre – Tratto dall’opera teatrale di Samuel D. Hunter, la storia di un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente per cercare un’ultima possibilità di riscatto. Il film, che ha ottenuto due Premi Oscar, un premio ai Critics Choice Award, un premio ai SAG Awards, è diretto da Darren Aronofsky. Nel cast Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton.

FINESTKIND

Disponibile dal 16 dicembre – FINESTKIND è un film originale diretto dal premio Oscar Brian Helgeland. Il dramma criminale vanta la presenza di Ben Foster, vincitore dell’Independent Spirit Award, di Toby Wallace, candidato all’Emmy, di Jenna Ortega e del premio Oscar Tommy Lee Jones. FINESTKIND racconta la storia di due fratelli (Foster e Wallace), cresciuti in mondi diversi, che si riuniscono da adulti durante un’estate inaspettata. Ambientato nel mondo della pesca commerciale, il racconto assume connotazioni primordiali quando circostanze disperate costringono i fratelli a stringere un accordo con una violenta banda criminale di Boston. Lungo il cammino, una giovane donna (Ortega) si trova pericolosamente coinvolta. Una trama avvincente in cui i legami tra i protagonisti vengono messi a dura prova.

FINESTKIND è prodotto da Gary Foster e Russ Krasnoff di Krasnoff/Foster Entertainment, il candidato all’Oscar Taylor Sheridan di Bosque Ranch, David C. Glasser di 101 Studios e in collaborazione con MTV Entertainment Studios. Jennifer Roth, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari sono i produttori esecutivi.

MARGINI

Disponibile dal 17 dicembre – GROSSETO, 2008. Michele, Edoardo e Iacopo, amici da sempre, formano un gruppo street punk hardcore, ma sono squattrinati e senza un’occupazione. Stanchi di suonare in contesti riduttivi e festival locali, vengono finalmente chiamati come opening act della band americana Defense in tournée europea, ma la data del concerto viene poi cancellata. A Michele viene allora in mente di invitare i Defense a Grosseto, e miracolosamente la band accetta: peccato che manchino il locale, l’impianto acustico e i soldi per i trasferimenti. Michele ha moglie e figlia, Edoardo un padrino dispotico, e Jacopo l’occasione di suonare per un’orchestra seria. Riusciranno nell’impresa? Il film, che ha ricevuto due candidature ai David di Donatello 2023 per miglior regista esordiente, è diretto da Niccolò Falsetti. Nel cast anche Silvia D’Amico.

L’ETÀ GIUSTA

Disponibile dal 24 dicembre – L’ETÀ GIUSTA è una commedia originale Paramount+ diretta da Alessio Di Cosimo (già autore di corti premiati e documentari quali Barber Ring e Come un Padre) e interpretata da Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone.

L’ETÀ GIUSTA racconta la vicenda di quattro donne ultraottantenni con una vitalità travolgente che si ritrovano a dover affrontare una sfida senza precedenti: con la fuga dalla casa di riposo dove risiedono, vogliono vendicare una truffa amorosa subita online da una di loro e devono far crescere un ragazzo determinato a rimanere giovane per sempre. Con solo due giorni a loro disposizione, dovranno dimostrare che non c’è età per smettere di sperare e sognare.

Il film è stato realizzato ai sensi dei contributi selettivi da SVILUPPUMBRIA, Umbria Film Fund, con la collaborazione di Rai Cinema, prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, CD Cine Dubbing, An.tra.cine e Well Enough Film.

THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL

Disponibile dal 29 dicembre – THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL è scritto e diretto dal celebre regista premio Oscar® William Friedkin è basato sull’omonima opera teatrale di Hermon Wouk, vincitrice del premio Pulitzer.

L’avvincente film, che è stato presentato all’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, segue le vicende di un primo ufficiale della Marina degli Stati Uniti che viene processato per aver orchestrato un ammutinamento dopo che il suo capitano inizia a dare segni di squilibrio, mettendo a repentaglio la vita del suo equipaggio. Interpretato da un cast eccezionale, THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL vede il coinvolgimento di Kiefer Sutherland (24), Jason Clarke (Oppenheimer), Jake Lacy (White Lotus), Monica Raymund (Chicago Fire), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Jay Duplass (Transparent), Tom Riley (The Nevers) e Lance Reddick (John Wick).

All’inizio della corte marziale della Marina, Barney Greenwald (Clarke), uno scettico avvocato della Marina, accetta con riluttanza di difendere il tenente Steve Maryk (Lacy), un primo ufficiale della Marina che ha preso il controllo della U.S.S. CAINE dal suo capitano autoritario, il tenente Philip Francis Queeg (Sutherland) durante una violenta tempesta in acque ostili. Con l’avanzare del processo, Greenwald si preoccupa sempre di più e si chiede se gli eventi a bordo del Caine siano stati un vero ammutinamento o semplicemente atti di coraggio di un gruppo di marinai che non si fidavano del loro leader instabile.

Il film, scritto e diretto daWilliam Friedkin, è prodotto da Annabelle Dunne e Matt Parker con Michael Salven e Mike Upton come produttori esecutivi. Il film è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

IL NATALE TUTTO ITALIANO DI PARAMOUNT+

In prossimità delle feste arrivano due pellicole natalizie “made in Italy”: per festeggiare il quarantesimo anniversario del film, il 7 dicembre è in arrivo il superclassico VACANZE DI NATALE (1983) di Carlo Vanzina,con Christian De Sica, Jerry Calà, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli e Moana Pozzi; il 19 dicembre, la commedia natalizia THE CHRISTMAS SHOW, con Francesco Pannofino, Ornella Muti, Serena Autieri e Raoul Bova.

OLTRE A THRILLER 40, arrivano nuovi DOCUMENTARI MUSICALI: GEDDY LEE ASK, ARE BASS PLAYERS HUMAN TOO? con le interviste ad alcuni dei bassisti più famosi, presentato da Geddy Lee; inoltre, THE LADY AND THE LEGEND, il documentario che racconta la splendida amicizia traLady Gaga e Tony Bennett, dal loro primo incontro nel 2011.

A DICEMBRE, SU PARAMOUNT+, UNA CARRELLATA DI FILM IN ESCLUSIVA E IN PRIMA VISIONE:

Il comedy-drama VIENI COME SEI (come as you are), disponibile dal 6 dicembre sul servizio; THE SISTER OF THE GROOM, commedia romantica in arrivo il 12 dicembre; ROISE & FRANK dal 26 dicembre e THE RESCUE, film d’azione disponibile in piattaforma dal 31 dicembre.

La library di Paramount+ si arricchisce inoltre di nuovi film: THE ARTIST, LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA, RICORDATI DI ME, RESTIAMO AMICI, L’ULTIMO BACIO e tanti altri.

L’OFFERTA DI SERIE CRIME SU PARAMOUNT+ SI È ARRICCHITA GRAZIE ALL’ARRIVO DI CRIMINAL MINDS: oltre alle stagioni le stagioni 7-12 arrivate nel mese di novembre, dal 4 dicembre si aggiungeranno anche le stagioni dalla 13 alla 15; in seguito, a partire dall’11 dicembre anche le prime due stagioni di CRIMINAL MINDS: BEHIND BORDERS e la prima stagione di SUSPEND BEHAVIOR.

A DICEMBRE, SUL SERVIZIO ANCHE I NUOVI CONTENUTI DAL BRAND MTV come NATHAN FOR YOU s4, MOST RIDICULOUS e un nuovo evento di South Park.

INFINE, VENERDÌ 29, SU PARAMOUNT+ ANCHE IL GRAN FINALE DI DRAG RACE ITALIA, con le drag queen più agguerrite del Paese pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, e il loro talento per essere incoronate “Italia’s Next Drag Superstar”.

Alla conduzione Priscilla e ai giudici Chiara Francini, Paola Iezzi, e Paolo Camilli si sono aggiunti ogni settimana ospiti speciali nelle vesti di giudici di puntata, tra cui: Lorenzo Balducci, Rosa Chemical, Francesco Cicconetti – “Mehts”, Anna Dello Russo, Tiziano Ferro, Chiara Iezzi, Ciro Immobile, M¥SS KETA, Alessandra Mastronardi, Jessica Melena, Andreas Muller, Veronica Peparini, “Papà per Scelta” (Christian De Florio e Carlo Tumino), Sabrina Salerno, Melissa Satta, Jo Squillo, Filippo Timi, Edoardo Zaggia.

