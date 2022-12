Novità Paramount Plus di gennaio 2023: i film e le serie tv in uscita

Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a gennaio 2023, tra film e serie tv originali e di catalogo.

TI MANGIO IL CUORE

Disponibile dal 6 gennaio 2023 su Paramount+ – Il film di Pippo Mezzapesa prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, presentato in anteprima alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Con protagonisti Elodie al suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè, il film è liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, la sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. Una storia d’amore e vendetta, di sentimento e annientamento, ambientata in Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto. Accanto ai due protagonisti Elodie e Francesco Patanè, nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

THAT DIRTY BLACK BAG s1

Disponibile dal 25 gennaio 2023 su Paramount+– La prima stagione della serie Paramount+ Original in otto episodi con Douglas Booth, Dominic Cooper, Niv Sultan e Guido Caprino. Arthur McCoy è un incorruttibile sceriffo che cerca di superare il suo travagliato passato per portare la legge e l’ordine in città. Red Bill è invece un famigerato cacciatore di taglie solitario, noto per aver decapitato le sue vittime e aver infilato le loro teste in una sacca nera. Quando i percorsi di questi due uomini si scontrano, entrambi scoprono che nel selvaggio West non ci sono eroi, nessuno è invincibile e i predatori potrebbero diventare la preda. La serie ha una forte impronta italiana: è creata da Mauro Aragoni, Silvia Ebreul e Marcello Izzo ed è scritta dagli stessi insieme a Fabio Paladini.

GEORGE & TAMMY

Disponibile dal 19 gennaio su Paramount+– La serie che offre uno spaccato sulla storia d’amore tra i due famosi musicisti di musica country George Jones e Tammy Wynette, interpretati da Jessica Chastain e Micheal Shannon.

MERLIN

Disponibile dal 1° gennaio 2023 su Paramount+ – La serie in cinque stagioni da 13 episodi su Merlino, giovane ragazzo dotato di incredibili poteri magici. La madre lo affida al saggio Gaius affinché aiuti Merlino a trovare il suo “scopo”. Gaius è però a Camelot, una terra dove il re Uther ha fatto divieto di praticare la magia e dove stregoni, streghe e creature magiche sono banditi. Merlino dovrà quindi nascondere i suoi poteri e nel frattempo proteggere il principe Artù dai molti nemici di Camelot.

BEHIND THE MUSIC

Disponibile dal 4 gennaio 2023 su Paramount+ – Il documentario musicale che in ogni episodio cerca di fare un ritratto intimo degli artisti più famosi, tramite interviste e materiale di repertorio.

YO! MTV MAPS

Disponibile dal 9 gennaio – Ralph McDaniels racconta i luoghi storici della comunità rap di Staten Island e Brooklyn. Tra gli ospiti: A$AP Ferg, Bobbito Garcia, DJ Brucie B, Mike B, Fat Joe, Grandmaster Caz, Roxanne Shanté, Ja Rule, Kyah Baby.

SOUTH PARK 25

Disponibile dal 12 gennaio – Su Paramount+ arriva la 25ma stagione del cartone animato per adulti più provocatorio della televisione con sei nuovi imperdibili episodi.

THE ROAST OF ITALY

Disponibile dal 12 gennaio – Il comico Francesco De Carlo racconta con ironia vizi, pregi e difetti degli italiani. A De Carlo il compito di mettere in discussione ogni aspetto della vita (la sua pigrizia, la sua maleducazione, la sua rassegnazione politica) infiltrandosi tra vizi, estremismi e peccati degli italiani. Il tutto raccontato attraverso esperienze immersive, fatte in prima persona dal conduttore, interviste, incontri e momenti di riflessione, da cui scaturiranno i pezzi di stand up comedy inerenti ai temi di puntata.

MARIO s1-2

Disponibile dal 12 gennaio – L’iconica serie di Maccio Capatonda arriva su P+. Dal 12 gennaio le risate sono assicurate!

MTV CRIBS ITALIA S1-2

Disponibile dal 19 gennaio – MTV Cribs è lo storico show che ti porta nelle case dove vivono le star. L’edizione italiana ci darà modo di conoscere dove vivono personaggi della musica, dello sport, della moda, dello spettacolo nostrani.

ARE YOU THE ONE? GLOBAL EDITION

Disponibile dal 19 gennaio – In attesa del debutto della prima stagione italiana prossimamente condotta da Luca Vezil, scaldiamo i motori con la global edition del dating show dove ragazzi e ragazze devono cercare di indovinare quale tra loro è il rispettivo partner ideale, stabilito da un team di psicologi ed esperti.

E per i più piccoli: BABY SHARK’S BIG SHOW, disponibile dal 6 gennaio; LEX & PRESLEY (Side Hustle) il 13 gennaio e BLAZE E LE MEGAMACCHINE dal 20 gennaio.

Fonte: Comunicato Stampa