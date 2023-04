Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount Plus a maggio 2023, tra film e serie tv originali e di catalogo.

ATTRAZIONE FATALE

Disponibile dal 1°maggio su Paramount Plus – La serie in 8 episodi, con protagonisti Joshua Jackson, Lizzy Caplan e Amanda Peet basata sull’iconico film del 1987 con Glenn Close e Micheal Douglas, disponibile dal 1° maggio con i primi tre episodi. Dopo aver scontato 15 anni di prigione per l’omicidio di Alexandra Forrest (Lizzy Caplan), Daniel Gallagher (Joshua Jackson) viene rilasciato sulla parola con l’obiettivo di riconnettersi con la sua famiglia e provare la propria innocenza. Nel 2008, Dan incontra Alex per la prima volta e il suo mondo inizia a sgretolarsi dopo che la loro breve relazione minaccia di distruggere la vita che ha costruito con sua moglie, Beth (Amanda Peet). La serie è interpretata da Joshua Jackson nei panni di Dan Gallagher, Lizzy Caplan nei panni di Alex Forrest, Amanda Peet nei panni di Beth Gallagher, Toby Huss nei panni di Mike Gerard, Brian Goodman nei panni di Arthur Tomlinson, Alyssa Jirrels nei panni di Ellen Gallagher e Reno Wilson nei panni del detective Earl Brooker. Alexandra Cunningham (“Dirty John”, “Chance”) è sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie insieme al produttore esecutivo Kevin J. Hynes (“Perry Mason”), con cui Cunningham ha sviluppato la serie, e ai produttori esecutivi Darryl Frank (“The Americans”) e Justin Falvey (“The Americans”) per Amblin Television. Silver Tree è anche produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi. ATTRAZIONE FATALE è prodotto da Paramount Television Studios.

THE FAMILY STALLONE

Disponibile dal 18 maggio su Paramount Plus– Dopo aver interpretato alcuni fra i ruoli più leggendari nella storia del cinema, Sylvester Stallone, tre volte candidato all’Oscar e protagonista su Paramount+ della serie “Tulsa King”, è pronto affinché le telecamere catturino quello che lui considera il ruolo più importante della sua vita: quello di padre. Questa nuova serie, il cui cast include le tre figlie di Stallone, Sly Stesso e la moglie Jennifer, permette di addentrarsi nella vita di una delle famiglie più celebri di Hollywood. THE FAMILY STALLONE è prodotta da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per Bunim-Murray Productions, con Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray e Jason Williams come co-produttori esecutivi.

RABBIT HOLE

Disponibile dal 26 maggio su Paramount Plus – John Weir (Sutherland), un maestro dell’inganno nel mondo dello spionaggio aziendale viene incastrato per omicidio da potenti forze che hanno la capacità di influenzare e controllare la popolazione. Oltre a Sutherland, RABBIT HOLE si avvale di un cast dinamico che comprende Charles Dance (“Game of Thrones”) nel ruolo del Dr. Ben Wilson, Meta Golding (“Empire”) nel ruolo di Hailey Winton, Enid Graham (“Mare of Easttown”) nel ruolo di Josephine “Jo” Madi, Rob Yang (“Succession”) nel ruolo di Edward Homm, Walt Klink (“The English”) nel ruolo di The Intern e Jason Butler Harner (“Ozark”) nel ruolo di Valence.

Sutherland è produttore esecutivo di RABBIT HOLE, insieme ai registi John Requa e Glenn Ficarra (“This Is Us”, “WeCrashed”), Charlie Gogolak (“The Sinner”, “WeCrashed”), Suzan Bymel (“Designated Survivor”) e Hunt Baldwin (“Longmire”, “The Closer”).

CONFESS, FLETCH

Disponibile dal 4 maggio su Paramount Plus–Dopo essere diventato il principale sospettato di molteplici omicidi, Fletch si sforza di dimostrare la sua innocenza mentre contemporaneamente cerca di recuperare la collezione d’arte che è stata rubata alla sua fidanzata. Nel cast del film: Jon Hamm, Lorenza Izzo, John Slattery e Marcia Gay Harden

UNO DOVRA’ MORIRE

Disponibile dal 5 maggio su Paramount Plus– Il film narra la storia di sette persone che vengono rapite, legate e improvvisamente si svegliano nel soggiorno di una villa. Un forte rumore proveniente da due altoparlanti li avverte che ora fanno parte di un gioco. I partecipanti al gioco devono seguire 4 regole: 1) Devono scegliere chi dovrà morire 2) Se non lo fanno, saranno tutti uccisi. 3) Nessuno potrà offrirsi di morire. 4) Il prescelto deve essere d’accordo con il proprio destino. Un timer da 60 minuti viene attivato e inizia il conto alla rovescia. Mentre cercano di capire perché sono lì, e chi c’è dietro il loro rapimento, i sette partecipanti devono provare a sopravvivere a tutti i costi.

EVIL S1

Disponibile dall’8 maggio su Paramount Plus– Uno psicologo clinico scettico si unisce a un prete in formazione e a un appaltatore mentre indagano su presunti eventi inspiegabili, incluso un possesso demoniaco e altri eventi straordinari per vedere se c’è una spiegazione scientifica o se sta accadendo qualcosa di veramente soprannaturale. Nel cast: Katja Herbers, Mike Colter, Micheael Emerson, Christine Lahti e Aasif Mandvi

DER SCHEICH

Disponibile dall’11 maggio su Paramount Plus– Serie unica nel suo genere che racconta di un uomo e di sua moglie improvvisamente braccati dai gangster e da un assassino. I due fuggono infine in Svizzera dove l’uomo finge di essere uno sceicco miliardario, prima di arrivare alla resa dei conti finale. Basato sulla storia vera dell’operaio Volker Eckel. Nel cast, l’attrice Petra Schmidt-Schaller

FROM ST 2

Disponibile dal 19 maggio su Paramount Plus– La serie svela il mistero di una città nel centro degli Stati Uniti che imprigiona chiunque vi entri. I residenti che lottano sia per mantenere un senso di normalità, sia per cercare una via d’uscita, devono anche sopravvivere alle minacce della foresta circostante. Nel cast: Harold Perrineau, Catalina Sandido Moreno, Avery Konrad e Scott McCord.

Vi segnaliamo infine alcuni cambiamenti. THE GAME S1-2, precedentemente annunciato per aprile, arriverà su Paramount+ dal 10 maggio. I nuovi giocatori offrono un’analisi moderna della cultura nera attraverso il prisma del football professionistico, cercando di mantenere la propria anima mentre giocano a The Game. Nel cast: Wendy Raquel Robinson, Vaughn W Hebron, Adriyan Rae, Hosea Chancez e Coby Bell.

Mentre l’arrivo de LA LOTTERIA: LA LEGGENDA DEL SOGNO MESSICANO su Paramount+ è stato posticipato a giugno.

