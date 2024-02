Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a marzo 2024, tra film e serie tv originali e di catalogo.

ITALIA SHORE S1

Disponibile dal 4 marzo – ITALIA SHORE, la prima attesissima versione locale del popolare show di MTV prodotta da Fremantle, arriverà in esclusiva il 4 marzo su Paramount+ in Italia. Per conoscere in anteprima tutti i membri del cast, dal 12 febbraio su Paramount+ è disponibile, inoltre, l’episodio speciale “Meet The Cast”. I dodici protagonisti del docu-reality vivranno una vacanza indimenticabile in una villa mozzafiato sulla costa laziale. A loro si unirà Matteo Diamante, (già protagonista di Ex on The Beach, L’isola dei Famosi e Grande Fratello Vip) nel ruolo di homeowner, “fun manager” e party planner del programma.

Dalle caratteristiche più disparate, ma tutti accomunati dalla personalità sopra le righe e uno stile di vita eccentrico, i membri del cast promettono di essere un’entusiasmante aggiunta ad uno dei franchise più amati dai fan: lo “Shore” di MTV, che nel corso degli anni ha generato oltre quindici spin-off e sequel a livello mondiale. Un fenomeno di portata globale, che arriva in Italia dopo dieci anni di grandi successi in tutto il mondo, tra cui: “Jersey Shore Family Vacation” e “All Star Shore” negli Stati Uniti, “Geordie Shore” nel Regno Unito, “Gandia Shore” in Spagna, “Warsaw Shore” in Polonia, “Acapulco Shore” in Messico e “Super Shore”.

THUNDERMAN – IL RITORNO

Disponibile dal 7 marzo – THUNDERMAN – IL RITORNO, basato sulla serie comica di successo di supereroi in live-action, The Thundermans, segue i gemelli Phoebe e Max che si godono il loro stile di vita da supereroi in una nuova città. Quando un “salvataggio” va storto, i Thundermans vengono rispediti a Hiddenville. Mentre Hank e Barb si godono il loro ritorno, Chloe si crea un nuovo gruppo di amici e Billy e Nora iniziano una normale vita da liceali, Max e Phoebe sono determinati a riconquistare il loro status di supereroi. Il film vede il ritorno dei personaggi preferiti della serie, compresi luoghi familiari, e nuovi minacciosi supercattivi.

Il ritorno dei Thundermans vede protagonisti i membri del cast della serie originale Kira Kosarin nel ruolo di “Phoebe”, Jack Griffo nel ruolo di “Max”, Addison Riecke nel ruolo di “Nora”, Diego Velazquez nel ruolo di “Billy”, Maya Le Clark nel ruolo di “Chloe”, Chris Tallman nel ruolo di “Hank” e Rosa Blasi nel ruolo di “Barb”. The Thundermans Return è diretto da Trevor Kirschner. Le star Kira Kosarin e Jack Griffo sono produttori esecutivi oltre a Jed Spingarn, Dan Cross e David Hoge. Brian Banks è il responsabile esecutivo della produzione di Nickelodeon.

L-R April O’Neil, Mikey, Raph, Donnie and Leo in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, presented by Paramount Pictures, Nickelodeon Movies and A Point Grey Production, streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Paramount Pictures/Paramount+. ©2023 Paramount Pictures.TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES is a trademark of Viacom International Inc.

TARTARUGHE NINJA – CAOS MUTANTE

Disponibile dal 1°marzo – Il nuovissimo film d’animazione originale Paramount+ TARTARUGHE NINJA – CAOS MUTANTEesplora le avventure degli eroi amanti della pizza preferiti da tutti, che emergono dalle fogne per le strade di New York. Leo, Raph, Donnie e Mikey si trovano ad affrontare nuove minacce e a fare squadra con vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita da adolescenti che ai cattivi che si nascondono nell’ombra della Grande Mela.

Prodotta da Nickelodeon Animation e Point Grey Pictures, TARTARUGHE NINJA – CAOS MUTANTE è prodotta da Chris Yost (The Mandalorian, Thor: Ragnarok) e Alan Wan (Blue Eye Samurai, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles [Serie 2012]). La produzione è supervisionata per Nickelodeon da Claudia Spinelli, vicepresidente senior di Big Kids Animation e Nikki Price, direttore dello sviluppo e responsabile esecutivo della produzione.

L-R: Skye (voiced by Lilly Bartlam), Zuma (voiced by Shayle Simons), Marshall (voiced by Kingsley Marshall), Ryder (voiced by Will Brisbin), Rubble (voiced by Keegan Hedley), Liberty (voiced by Marsai Martin), Rocky (voiced by Callum Shoniker), and Chase (voiced by Iain Armitage) in PAW PATROL: THE MOVIE from Paramount Pictures. Photo Credit: Courtesy of Spin Master.

PAW PATROL – IL SUPER FILM

Disponibile dal 29 marzo – In PAW PATROL – IL SUPER FILM, con la squadra di cuccioli preferita dai bambini, una magica meteora si schianta su Adventure City, dona ai cuccioli della PAW Patrol® dei superpoteri, trasformandoli in “Super cuccioli”! Quando Humdinger, l’acerrimo rivale dei cuccioli, esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza, per rubare i superpoteri per sé, i cuccioli affrontano la sfida più grande: con il destino di Adventure City in bilico, devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi. Una produzione Spin Master Entertainment, PAW PATROL – IL SUPER FILM è diretto da Cal Brunker con una sceneggiatura di Cal Brunker & Bob Barlen e una storia di Cal Brunker & Bob Barlen e Shane Morris. Basato sulla serie televisiva creata da Keith Chapman, il film è prodotto da Jennifer Dodge, p.g.a., Laura Clunie, p.g.a. e Toni Stevens, p.g.a. Ronnen Harary, Adam Beder e Peter Schlessel sono i produttori esecutivi.

Pictured: Joel Madden of the Paramount + series INK MASTER returning for season 14 streaming exclusively on Paramount +. Photo: James Minchin / Paramount +

NUOVI CONTENUTI DAL BRAND MTV

Dal 15 marzo arriva la nuova stagione di INK MASTER, condotto dall’artista e cantante della band pop/punk Good Charlotte, Joel Madden. Il tre volte campione di INK MASTER DJ Tambe si unisce alla giuria di questa stagione, che comprende anche i giudici Ryan Ashley, la prima tatuatrice donna a vincere la competizione, e Nikko Hurtado, uno dei migliori artisti di color-realism al mondo. Nella nuova stagione di INK MASTER, 15 nuovi artisti entrano nel negozio per partecipare alla gara di tatuaggi definitiva, dove si sfideranno in estenuanti Flash Challenges e in epici tatuaggi a eliminazione, nella speranza di aggiudicarsi 250.000 dollari e il titolo di “Ink Master”.

Continua inoltre la serie di documentari musicali BEHIND THE MUSIC, con nuovi episodi dal 28 marzo e il meglio del repertorio rimasterizzato e aggiornato, con interviste agli artisti e uno stile rinnovato.

I film e le serie imperdibili