Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a febbraio 2024.

Novità Prime Video: film, serie tv e show originali e in esclusiva

Mr. & Mrs. Smith – Nuova serie dal 2 febbraio

8 episodi binge

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l’uno per l’altra. Cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?

(L to R) Snoop Dogg as Jaycen “Two Js” Jennings and Mike Epps as Kareem in director Charles Stone III’s THE UNDERDOGGS. An Amazon MGM Studios film Photo credit: Jacob Kemp © 2024 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

The Underdoggs – Film dal 9 febbraio

Jaycen “Doppia J” Jennings (Snoop Dogg) è un’ex stella del football che ha toccato il fondo. Quando Jaycen viene condannato a svolgere dei lavori socialmente utili allenando gli Underdoggs, una squadra di calcio di ragazzini indisciplinati nella sua città natale, Long Beach, in California, la vede come un’opportunità per ricostruire la sua immagine pubblica e dare una svolta alla sua vita. Mentre Jaycen lavora per trasformare gli sboccati Underdoggs in campioni di alto livello, riallaccia i contatti con il suo passato, tra cui una vecchia fiamma e alcuni suoi ex compagni di squadra, e riscopre il suo amore per lo sport.

Ana (Camila Mendes) and William (Archie Renaux) in UPGRADED.

Upgraded – Film dal 9 febbraio

Ana (Camila Mendes) è un’ambiziosa stagista che sogna una carriera nel mondo dell’arte, mentre cerca di impressionare il suo esigente capo Claire (Marisa Tomei). Quando viene promossa in prima classe durante un viaggio di lavoro, incontra l’affascinante Will (Archie Renaux), che scambia Ana per il suo capo – una bugia bianca che dà il via a un’affascinante catena di eventi, storie d’amore e opportunità, finché la sua bugia non minaccia di venire a galla.

Pensati Sexy – Film italiano dal 12 febbraio

Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando Maddalena (Diana Del Bufalo) si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. Il film, diretto da Michela Andreozzi, ha un cast corale con Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Regia di Michela Andreozzi e sceneggiatura di Daniela Delle Foglie.

This Is Me…Now: A Love Story – Film dal 16 febbraio

This Is Me…Now: A Love Story è Jennifer Lopez come non l’avete mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, Jennifer ha creato un’odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, questo film Amazon Original spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l’amore, attraverso i suoi stessi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un’intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro – Show italiano dal 22 febbraio

2 episodi il 22 e il 29 febbraio e l’episodio finale il 7 marzo

Comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti delle passate edizioni di LOL, saranno i giurati di questo show, mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, vestirà i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che toccherà le città di Milano e Napoli, per le audition, e Roma, per la finalissima che eleggerà il vincitore. Ogni episodio, inoltre, avrà una guest star che potrà cambiare le sorti di un concorrente.

Giannis: The Marvelous Journey – Docu-film dal 23 febbraio

Il film è il ritratto intimo di una superstar mondiale, uno degli interpreti predominanti dell’NBA, due volte MVP della lega, che ha condotto i Milwaukee Bucks in campionato nel 2021. Ma il suo percorso è iniziato lontano dai riflettori, nelle strade di Atene, dove è cresciuto ai margini della società, insieme a tre fratelli, da genitori immigrati dalla Nigeria in cerca di una vita migliore. Come racconta il documentario, un giorno, in un Internet cafè, il giovane Giannis fu catturato dalle immagini delle stelle dell’NBA e poco dopo prese in mano un pallone da basket. Da lì è iniziato un viaggio epico, a tratti d’ispirazione, straziante e trionfale, che lo ha portato a Milwaukee, sua patria d’adozione, dove si è fatto notare come “The Greek Freak” (letteralmente “Il mostro greco”), una superstar che trascende i limiti convenzionali, trasformando il gioco con le sue prestazioni e la sua versatilità, e che al tempo stesso si impegna ad usare il ricordo della perdita subita lungo il suo percorso per avere un impatto che vada ben oltre il campo.

The Second Best Hospital in the Galaxy – Nuova serie dal 23 febbraio

8 episodi binge

The Second Best Hospital in the Galaxy segue il Dr. Sleech e il Dr. Klak – alieni, migliori amici e chirurghi di fama intergalattica – mentre affrontano parassiti “mangia ansia”, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo. Nella prima stagione, i dottori Sleech e Klak si occupano di un caso altamente pericoloso e potenzialmente rivoluzionario e, nel farlo, mettono in pericolo l’esistenza stessa. Anche se, considerando le loro deprimenti vite personali, l’oblio potrebbe essere un miglioramento.

Regina Rossa – Nuova serie dal 29 febbraio

7 episodi binge

Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la ‘Regina Rossa’ di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della ‘Regina Rossa’ si mette in moto. Per riattivare Antonia, il suo ex capo, Mentor, si rivolge a Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere ad un passo dal farsi espellere dalla Polizia. Giocando al gatto e al topo, Jon e Antonia scoprono di ammirarsi e completarsi quasi quanto si irritano a vicenda. Regina Rossa è un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia e combina l’urgenza e l’azione dell’indagine con la chimica intrigante e brillante tra i due protagonisti

Novità Prime Video: titoli in anteprima esclusiva

Wolf Like Me S2 – Serie dal 9 febbraio

7 episodi binge

Mary e Gary sono legati dall’attesa della nascita del proprio figlio, ma si profilano grandi domande. Mary sarà umana o licantropa quando partorirà? Sarà un bambino o un lupo? Nella seconda stagione, la domanda perenne: “Che tipo di genitore sarò?” viene spinta ai limiti del peloso.

Land of Bad – Film dal 16 febbraio

Il pilota di droni dell’aeronautica militare Reaper (Il Premio Oscar® Russell Crowe) viene messo al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che ha come missione quella di portare in salvo un informatore.

Quando però la missione di estrazione volge al peggio, il nuovo compito del pilota sarà quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso i territori nemi

Titoli di catalogo in arrivo

Nuovi film in arrivo

Fast and Furios saga | 1 febbraio

Fast and Furious

2 Fast 2 Furious

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Fast & Furious – Solo parti originali

Fast & Furious 5

Fast & Furious 6

Fast & Furious 7

Fast & Furious 8

La pantera rosa saga | 1 febbraio

La pantera rosa

La pantera rosa 2

La vendetta della pantera rosa

La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau

La pantera rosa colpisce ancora

Minions saga | 1 febbraio

Cattivissimo me

Cattivissimo me 2

Cattivissimo me 3

Minions

I mercenari saga | 1 febbraio

I mercenari – The Expendables disponibile su Prime Video

I mercenari 2

I mercenari 3

I Puffi saga | 4 febbraio

I Puffi

I Puffi: Viaggio nella foresta segreta

I Puffi 2

Dragon Ball Z saga | 9 febbraio

Dragon Ball Z: La vendetta divina

Dragon Ball Z: Il più forte del mondo

C’era una volta… a Hollywood | 20 febbraio

Thelma & Louise | 1 febbraio

Serie & Show

Naruto: Shippuden – la quarta stagione | 1 febbraio

Dragon Ball – la terza stagione | 9 febbraio

Dragon Ball Z – la terza stagione | 9 febbraio

Fairy Tail – l’ottava stagione | 29 febbraio

Film in scadenza

L’agenzia dei bugiardi | 14 febbraio

1917 | 22 febbraio

Siccità | 28 febbraio

Il giorno sbagliato | 29 febbraio

Serie e show in scadenza

Lupin Zero – la prima stagione | 17 febbraio

Il Tenente Colombo – dalla prima alla settima stagione | 28 febbraio

La verità sul caso Harry Quebert – la prima stagione | 29 febbraio

