NOVITÀ PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

The Horror of Dolores Roach New! Original vo. sub. it. e doppiata 07/07

The Horror of Dolores Roach, basato sull’omonima serie podcast di successo su Spotify, è una leggenda urbana contemporanea ispirata a Sweeney Todd, che parla di amore, tradimento, droga, cannibalismo e sopravvivenza dei più forti. Dolores Roach (Justina Machado) viene rilasciata dopo un’ingiusta condanna a 16 anni di carcere e torna in una Washington Heights riqualificata. Dolores ritrova un vecchio amico tossico, Luis (Alejandro Hernandez), che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanadas. Quando la promessa della sua ritrovata stabilità viene rapidamente minacciata, “Magic Hands” Dolores è spinta al limite per sopravvivere.

A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere! New! Exclusive it. 07/07

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, ovvero The Pozzolis Family, tornano insieme sul palco con un nuovo spettacolo intitolato A-Live! che dimostra come sopravvivere alla vita con i figli possa essere una cosa da ridere. Lo show unisce musica, stand-up, consigli e canzoni, in un’esperienza divertente e liberatoria per tutti i genitori o coloro che ci stanno pensando.

L’estate nei tuoi occhi S2 Original vo. sub it. e doppiata 14/07

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l’estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell’amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Al timone della seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi troviamo le showrunner Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton sono anche executive producers, insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

Takeshi’s Castle Japan New! Original vo. sub it. e doppiata 25/07

Girato nel Midoriyama Studio vicino a Tokyo, la stessa location del programma originale, su un sito di circa 20.000 metri quadrati, la nuova edizione di Takeshi’s Castle prevede numerose e nuove prove. Oltre 300 partecipanti, selezionati tra oltre 1000 candidati, tenteranno di superare vari giochi complicati in questa nuova versione dello show.

Good Omens S2 Original vo. sub it. e doppiata 28/07

La nuova stagione esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley (David Tennant). Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell’Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell’Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell’Inferno: Liz Carr nel ruolo dell’Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

NOVITÀ PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

L’Estate Più Calda Original it. 06/07

In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l’ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l’università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l’ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè.

L’Estate Più Calda è prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film.

Il consiglio studentesco Exclusive v.o. sub.it. e doppiata 12/07

Bob, Romane, Max e Vinz, quattro amici quarantenni conosciutisi al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio, si ritrovano, loro malgrado, invischiati con una nuova generazione di studenti durante un weekend “senza limiti” sulle Alpi.

Robots Original v.o. sub.it. e doppiata 17/07

Robots è una commedia tagliente ambientata in un’America del prossimo futuro e segue un donnaiolo, Charles, e una cacciatrice di dote, Elaine, che ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi. Quando inconsapevolmente utilizzano questa truffa l’uno contro l’altra, i loro sosia robot si innamorano e fuggono, costringendo Charles ed Elaine a collaborare per dare loro la caccia prima che le autorità scoprano il loro segreto.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Muti (The Ritual Killer) | 11 luglio

John Wick 4 | 20 luglio

So tutto di te | 25 luglio

The Covenant | 27 luglio

Romantiche | 31 luglio

Altri film

Anon | 1 luglio

Colors – Colori di guerra | 1 luglio

Rapina a mano armata | 1 luglio

Il ritorno dei magnifici sette | 1 luglio

Il ritorno dei morti viventi | 1 luglio

Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo | 1 luglio

I magnifici sette | 1 luglio

Le pistole dei magnifici sette | 1 luglio

Ronin | 1 luglio

Mister mamma | 1 luglio

Strade violente | 1 luglio

Cinquanta sfumature di nero | 1 luglio

Macchine mortali | 1 luglio

La mummia (2017) | 1 luglio

Capitan Mutanda | 1 luglio

Baby boss | 1 luglio

Pitch Perfect 3 | 1 luglio

Atomica bionda | 1 luglio

Mamma Mia! Ci risiamo | 1 luglio

Pixels | 1 luglio

Bad Boys | 1 luglio

Man in the Dark | 2 luglio

Gintama: The Final | 14 luglio

Ocean’s 8 | 15 luglio

The Nun: La vocazione del male | 15 luglio

Bentornato presidente | 28 luglio

Io c’è | 29 luglio

SERIE TV & SHOW

Ben 10 – la seconda stagione | 1 luglio

Teen Titans Go! – la seconda stagione | 1 luglio

Batman: The Brave and the Bold – la seconda stagione | 1 luglio

Nip/Tuck – le sei stagioni | 1 luglio

Chicago P.D. – l’ottava stagione | 14 luglio

Gintama – la settima stagione | 14 luglio

Masha e Orso – la terza stagione | 18 luglio

FILM IN SCADENZA

Corro da te | 3 luglio

Fast & Furious 9 – The Fast Saga | 4 luglio

La rosa velenosa | 14 luglio

Gunpowder Milkshake | 27 luglio

House of Gucci | 31 luglio

SERIE TV IN SCADENZA

A. P. Bio – dalla prima alla seconda stagione | 31 luglio

Arrow – le otto stagioni | 31 luglio

