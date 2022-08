Novità Prime Video: le nuove uscite di settembre 2022 tra serie tv e film

Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a settembre 2022. Ovviamente è il mese de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ma c’è anche Prisma, la nuova serie di Ludovico Bessegato (SKAM Italia). Da notare il lancio di Me contro Te: la famiglia reale (visto il successo del duo al cinema e su YouTube, non c’è dubbio che muoverà parecchio pubblico giovanissimo).

Sul fronte del catalogo, oltre alla trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson, segnaliamo l’arrivo di Parks & Recreation, One Tree Hill, quattro stagioni di Un Medico in Famiglia e la prima stagione del successo rai Un professore.

PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere | 2 settembre (primi due episodi)

Atletico de Madrid: un altro modo di intendere la vita S2 | 8 settembre

The Grand Tour Presents: A Scandi Flick S5 | 16 settembre

Un affare privato | 16 settembre

Prisma | 21 settembre

Enrico Brignano Parte Prima | 27 settembre

Jungle | 30 settembre

Me contro Te – La famiglia reale | 30 settembre

FILM ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

Kobe – una storia italiana | 15 settembre

Goodnight Mommy | 16 settembre

My Best Friend’s Exorcism | 30 settembre

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Cyrano | 8 settembre

Confini e dipendenze | 10 settembre

Synchronic | 13 settembre

Fatale – Doppio inganno | 17 settembre

Sir Alex Ferguson: Never Give In | 30 settembre

Playmobil The Movie | 30 settembre

Hot Summer Nights | 30 settembre

Altri film

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello | 1 settembre

Il Signore degli Anelli – Le due torri | 1 settembre

Il Signore degli anelli: il ritorno del Re | 1 settembre

Top Gun | 1 settembre

Curiosa | 1 settembre

L’ultimo amore di Casanova | 1 settembre

La dottoressa preferisce i marinai | 2 settembre

Cornetti alla crema | 2 settembre

La poliziotta a New York | 2 settembre

La moglie in vacanza… l’amante in città | 2 settembre

La liceale nella classe dei ripetenti | 2 settembre

Zucchero, miele, peperoncino | 2 settembre

Dune | 4 settembre

Baciami piccina | 10 settembre

L’amico del cuore | 10 settembre

Amore a prima vista | 10 settembre

L’ultimo spettacolo di Pelè | 10 settembre

The Signal | 10 settembre

Tonno Spiaggiato | 10 settembre

10 giorni senza mamma | 15 settembre

Io non sono qui | 15 settembre

Fuori controllo | 15 settembre

Brothers | 19 settembre

Never Back Down – Mai arrendersi | 28 settembre

Serie tv e show

The Bold Type – quarta stagione | 1 settembre

Midnight Texas – le due stagioni | 1 settembre

Parks And Recreation – le sette stagioni | 1 settembre

Magnum P.I. (2018) – seconda stagione | 1 settembre

Cuccioli Minicuccioli – prima stagione | 1 settembre

Assassination Classroom – le due stagioni | 1 settembre

The Office (UK) – prime due stagioni | 1 settembre

The Office Christmas Party | 1 settembre

Law & Order – I due volti della giustizia – dalla sesta alla nona stagione | 1 settembre

Summer & Todd – L’allegra fattoria – prima stagione episodi 27-39| 1 settembre

A & F, Ale E Franz Show – prima stagione | 15 settembre

Fire Force – le due stagioni | 15 settembre

Un professore – prima stagione | 15 settembre

One Tree Hill – le nove stagioni | 20 settembre

Un medico in famiglia – le prime quattro stagioni| 22 settembre

Film in scadenza

Sul più bello | fino al 7 settembre

Senza Voce | fino all’8 settembre

Lupin III: The First | fino al 14 settembre

Serie tv in scadenza

Conan – Il ragazzo del futuro – la prima stagione | fino al 30 settembre

Eureka Seven – la prima stagione | fino al 29 settembre

Quali di queste novità in arrivo a settembre 2022 su Prime Video vi interessa di più?

Trovate tutti gli aggiornamenti su Prime Video nel nostro archivio.