Nuovo Santa Clause Cercasi: David Krumholtz commenta il ritorno di Bernard e il multiverso natalizio

Nel quinto episodio di Nuovo Santa Clause Cercasi c’è il gradito ritorno di Bernard, interpretato nuovamente da David Krumholtz. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete ulteriori spoiler.

In una recente intervista con EW, l’attore ha commentato il suo ritorno dopo vent’anni nei pann idi Bernard e quanto l’episodio 5 esplorerà il passato del vecchio Santa Clause, svelando anche qualche segreto sugli elfi:

Tutto potrebbe andare storto in qualsiasi momento, ma lui fa le cose con il pugno di ferro. Bernard è come l’Ed Asner del Polo Nord. È un tipo duro. È divertente recitare quel genere di cose. All’epoca era una nuova interpretazione dell’intera faccenda degli elfi. Anche Elf di Will Ferrell ha gli occhi molto più luminosi e la coda folta in confronto. Bernard è più un’anima classica.

Nel mio episodio, impariamo molto su chi è veramente Babbo Natale, chi è stato, chi sono gli elfi e perché esistono. È tutto portato in una certa prospettiva invece di accettare semplicemente il fatto che ci sono elfi dalle orecchie a punta che lavorano da qualche parte della Terra per un uomo allegro, barbuto e grasso. È un mix della storia reale del mito di Babbo Natale di cui si è scritto per centinaia di anni, e alcune cose nuove sono state inserite per dare un senso a tutto. È davvero, davvero geniale.

Quando l’ho letto, ne sono rimasto così commosso. È questo tentativo reale e genuino di creare una sorta di lignaggio per Babbo Natale e per gli elfi. Quindi hai un’idea di cosa è successo esattamente quella notte nel primo film quando Babbo Natale è caduto dal tetto di Scott Calvin, perché Scott Calvin è diventato Babbo Natale, perché è stato lui e non qualcun altro. Babbo Natale è davvero morto quando è caduto da quel tetto? Cosa è successo davvero quella notte? Cosa succede realmente a Babbo Natale e agli elfi? Senza rivelare troppo, è un po’ come una storia di origine multiversale del Natale.