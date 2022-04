La seriedebutterà il 27 maggio e tra gli autori delle puntate ci sarà anche, il regista famoso per il suo lavoro alla guida dei film Pixar come Wall-E, Alla ricerca di Dory e Toy Story 4.

Il sito del sindacato degli sceneggiatori americani ha infatti riportato i dettagli degli autori coinvolti nel progetto con star Ewan McGregor.

Stanton, che in passato ha svelato la sua passione per Star Wars, ha firmato la quinta puntata insieme a Joby Harold, showrunner del progetto.

Tra gli sceneggiatori coinvolti nella serie dedicata al cavaliere jedi ci sono poi Stuart Beattie, Hossein Amini, e Hannah Friedman.

Il sito della WGA riporta la serie come composta da soli 5 episodi, non 6, ma questo potrebbe essere legato alla scelta di compiere il debutto su Disney+ con i primi 2 in contemporanea.

