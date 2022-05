Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è disponibile da questa mattina su Disney+ , e contiene un inaspettato collegamento a. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione degli episodi con alcuni spoiler.

Nel primo episodio Ben Kenobi acquista da un Jawa un giocattolo di una navicella, poi lo rimette in sesto e lo lascia davanti alla fattoria dei Lars, come dono per il piccolo Luke.

Il giorno dopo però, l’ex Jedi viene raggiunto da Owen, che gli riconsegna il giocattolo e lo intima a stare lontano da Luke.

Gli spettatori più attenti avranno notato che il giocattolo dell’astronave è lo stesso usato da Luke, ormai adulto, all’inizio di Episodio IV. Un simpatico easter egg di questo primo episodio di Obi-Wan Kenobi.

