Lo sceneggiatore di, Joby Harold, ha parlato delle critiche rivolte alla serie che, secondo alcuni fan, non rispetterebbe ladella storia proposta nella trilogia originale.

I commenti sono legati alla scelta di mostrare il cavaliere jedi ritrovarsi di fronte ad Anakin Skywalker, ormai diventato Darth Vader, dopo lo scontro avvenuto a Mustafar.

Intervistato da The Hollywood Reporter, l’autore ha dichiarato:

Era invece proprio l’opposto. Non c’era nessuna battuta in Guerre Stellari – Una nuova speranza che dicesse che non potessimo farlo.

Harold ha proseguito spiegando:

Una persona potrebbe discutere che Obi-Wan ‘da un certo punto di vista’ sia ovviamente una narrazione revisionista per quanto riguarda la trilogia originale, o è un altro modo per dire che ci sono delle aree grigie e cose che non sappiamo. Non c’è niente di sbagliato nello scoprire il passato e le sue verità nella narrazione, non mi è mai sembrato sbagliato. Non c’è niente che penso di aver violato.