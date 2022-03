La serieavrebbe dovuto riportare sugli schermi, il villain protagonista del primo capitolo della trilogia prequel. Il personaggio, tuttavia, è stato eliminato dalla trama dopo il cambio avvenuto alla guida del progetto che ha portato lo sceneggiatore Joby Harold, che ha preso il posto di Hossein Amini, a delineare una nuova storia.

Il sito di The Hollywood Reporter sostiene che Ray Park, che aveva interpretato Darth Maul in La Minaccia fantasma, avesse già firmato il contratto necessario per tornare sul set. Alcune fonti sostengono che Park avesse iniziato a provare alcune scene d’azione con il team degli stunt, mentre altre che avesse già girato alcune scene. Una fonte vicina alla Lucasfilm, tuttavia, sostiene che Ray Park non fosse andato sul set.

Secondo le indiscrezioni, Darth Maul sarebbe stato mostrato mentre dava la caccia al giovane Luke Skywalker, protetto da Obi-Wan Kenobi sul pianeta Tatooine. Jon Favreau e Dave Filoni, tuttavia, avrebbero sottolineato, dopo che la regista Deborah Chow li aveva coinvolti per dare un’opinione sugli script, che l’idea era troppo simile a quella alla base della seconda stagione di The Mandalorian. La storia è quindi stata modificata decidendo di riportare in scena Darth Vader.

I cambi avvenuti nella trama e le modifiche dal punto di vista creativo, inoltre, hanno condotto al recast dell’interprete di Luke Skywalker.

in arrivo il 25 marzo sugli schermi di Disney+

