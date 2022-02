La serieha finalmente una data d’uscita: in occasione del finale di The Book of Boba Fett , infatti, Disney Plus ha annunciato il lancio della prossima serie di Star Wars con un suggestivo poster. Il primo episodio arriverà sulla piattaforma streaming il 25 maggio!

Il cast della serie dedicata al maestro Jedi comprende: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. La storia sarà ambientata 10 anni dopo La vendetta dei Sith, raccontando quanto accaduto al cavaliere jedi dopo lo scontro con il suo ex padawan Anakin, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen.

La nuova serie prodotta per Disney+ è scritta da Joby Harold, Deborah Chow è impegnata alla regia. Nel team dei produttori ci sono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan ed Ewan McGregor.