Deborah Chow, regista di Obi-Wan Kenobi, è tornata a parlare dell’eventuale stagione 2 dello show.

Deborah Chow, che ha diretto Obi-Wan Kenobi ed è stata una delle produttrici esecutive, ha recentemente fatto una chiacchierata con The Hollywood Reporter e ha rivelato che la cosa più impegnativa nel realizzare lo show è stata trovare una storia che si inserisse in due trilogie estremamente famose e amate:

Questa è stata la sfida più grande dell’intero progetto, ed è anche per questo che è stata così tanto in sviluppo. Sei tra due trilogie con questi personaggi enormi e iconici. Tutti sanno cosa è successo loro, prima e dopo, e stai iniziando con un personaggio in cui la percezione pubblica è che dovrebbe stare seduto su quella roccia per 20 anni. Ma in quei 20 anni tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza hanno avuto così tanto da esplorare a livello emotivo.

La regista ha proseguito raccontando le idee per un’eventuale stagione 2 di Ewan McGregor:

Pensi sempre che finirai una serie come questa in un modo magnifico, ma invece finisci in un parcheggio con la seconda unità e non c’è quasi nessuno. È sempre così deludente, ma mentre io e Ewan finivamo la nostra ultima ripresa con la seconda unità e mi stavo letteralmente togliendo le cuffie, lui mi stava già proponendo idee per la seconda stagione. Ci sono altri 10 anni con un sacco di storie, e io non penso che sia fuori luogo. È una situazione da ‘mai dire mai’, ma l’abbiamo davvero concepita come una serie limitata.