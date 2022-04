riprenderà il ruolo dinella serie in arrivo il 27 maggio e l’attore ha ora parlato della possibilità che il cavaliere jedi appaia in futuro in altri progetti della saga di Star Wars o in una seconda stagione.

Disney+, per ora, non ha accennato all’ipotesi che venga realizzata una seconda stagione dopo i sei episodi che stanno per arrivare in streaming.

McGregor, intervistato da Total Film, ha però dichiarato:

Se ci fosse l’opportunità di interpretarlo di nuovo, sarei totalmente disponibile a farlo… Eccomi qui di nuovo, è come se stessi ancora una volta bussando alla porta della Disney!

Kathleen Kenney, a capo della Lucasfilm, aveva invece già parlato della possibilità che vengano realizzati altre puntate dichiarando che l’intero cast, che comprende anche Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader, ha avuto un’esperienza davvero positiva sul set e si è parlato di un possibile ritorno dopo la storia raccontata nella prima stagione. La produttrice aveva però aggiunto che bisognerebbe trovare il modo giusto per farlo dal punto di vista della narrazione.

McGregor potrebbe inoltre apparire in altri progetti realizzati per Disney+ come accaduto a Christensen, che sembra sia coinvolto in qualche modo in Ahsoka, la serie spinoff di The Mandalorian con star Rosario Dawson.

Che ne pensate? Sperate che Ewan McGregor intepreti nuovamente Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Games Radar