Vanity Fair ha dedicato la sua nuova copertina alla saga di, riunendo sul set del servizio fotografico di Annie Leibovitz le star di

Ewan McGregor ha raccontato che all’epoca delle riprese della trilogia prequel non era particolarmente entusiasta di essere associato solo alla saga, essendo più coinvolto nel mondo dei film indipendenti. Nel 2017 è stato però invitato dal cinema El Captain Theatre di Hollywood per una maratona dei film di Star Wars e si è reso conto che voleva veramente partecipare all’evento perché ha iniziato ad apprezzare l’entusiasmo dei fan, la loro passione, oltre a capire che la sua versione di Obi-Wan Kenobi era stata realmente apprezzata. L’attore ha quindi iniziato ad ammettere che sarebbe stato felice di riprendere il ruolo e quattro anni fa è stato contattato da Kiri Hart per sapere se fosse sincero. Il progetto iniziale era un film diretto da Stephen Daldry ed Ewan sarebbe stato coinvolto anche come produttore:

Ho detto ‘Penso che dovrebbe essere una storia su un uomo spezzato e che ha perso la fede’. Ha sempre una battuta divertente da dire o sembra sempre calmo, un bravo guerriero o soldato, ma vederlo andare a pezzi e scoprire come riesce a uscire da quella situazione è l’idea da cui siamo partiti.

Il progetto è quindi diventato una serie ed è stata coinvolta Deborah Chow. Michelle Rejwan, produttrice della serie in arrivo il 27 maggio, ha quindi raccontato che uno dei problemi successivi era capire quali personaggi o elementi della saga originale coinvolgere, pensando soprattutto al motivo per farlo. Nel 2019 Deborah ha quindi incontrato Hayden Christensen, chiedendogli se voleva riprendere la parte di Darth Vader. L’attore ha dichiarato:

Questo è un personaggio che ha definito la mia vita in molti modi. Mi avevano assunto in origine per interpretare una porzione molto specifica della vita di questa persona. La maggior parte del mio lavoro coinvolgeva Anakin. Sono tornato e ho potuto esplorare Darh Vader.

L’attore ha ammesso:

Volevamo proporre questa sensazione di forza, ma anche come se fosse imprigionato. C’è questo potere e vulnerabilità e penso fosse uno spazio interessante da esplorare.

Deborah Chow ha spiegato perché ha voluto inserire nella storia un confronto tra il maestro jedi e il suo ex padawan:

Per me, nei prequel e la trilogia originale, c’è una dinamica in stile storia d’amore con questi due personaggi. Sembrava difficile non includere la persona che aveva lasciato Kenobi in una situazione così angosciosa nonostante tenga profondamente a lui. Non so come non avremmo potuto. Non penso smetterà di preoccuparsi per lui. Ciò che è speciale del loro rapporto è che si vogliono bene.

Rosario Dawson, invece, è stata coinvolta come interprete di Ahsoka Tano dopo aver espresso il suo interessamento al personaggio su Twitter, rispondendo ad alcuni commenti dei fan. Filoni aveva già pensato di introdurre Ahsoka, ipotizzando la realizzazione di una serie di cui sarebbe stata protagonista. Il suo entusiasmo da fan, inoltre, l’ha quasi messa nei guai con la Lucasfilm perché aveva condiviso un post basandosi su alcune teorie dei fan che sostenevano Christensen sarebbe apparso nella serie dedicata ad Ahsoka, situazione che ha portato a dover rimuovere il post su richiesta dei produttori. Per ora Lucasfilm non ha voluto confermare la possibile presenza di Hayden nello show. Filoni ha dichiarato:

Si tratta di una storia che si muove verso un obiettivo, non una composta da singole avventure. Quello è ciò che voglio faccia il personaggio e credo che vogliano i fan. Hanno con lei un rapporto. Ho solo recentemente iniziato a capire come tutti i ragazzini che hanno visto Clone Wars siano ora molto più vecchi e sono davvero entusiasti pensando a tutte quelle cose con cui sono cresciute, come dovrebbero essere.

