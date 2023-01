Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor spera ancora nel rinnovo per la stagione 2

La prima stagione di Obi-Wan Kenobi si è ormai conclusa da mesi e, per ora, non è ancora stato annunciato un possibile ritorno dei protagonisti sul piccolo schermo, situazione che non impedisce comunque al protagonista Ewan McGregor di sperare in un rinnovo.

L’attore ha dichiarato, in un’intervista rilasciata a Disney Studio Awards:

Sono stato così felice di interpretare di nuovo Obi-Wan e così felice di lavorare di nuovo con Hayden, e spero avremo la possibilità di farlo di nuovo.

Ewan ha aggiunto:

In Passato avrei scherzato sulla situazione dicendo ‘Ci deve essere una storia davvero buona da raccontare tra Episodio III e il VI’. Ma è vero. Ho sempre pensato che ci fosse. Ho pensato che Deborah Chow l’abbia trovata e sia riuscita a realizzarla al meglio. Come se avessimo semplicemente trovato la storia che volevamo vedere tra l’ultimo film che avevamo realizzato e il primo che era stato girato nel 1977… E penso aggiunga qualcosa alla nostra conoscenza dei personaggi e sia soddisfacente… Per i fan.

Che ne pensate? Sperate come Ewan McGregor in un rinnovo della serie Obi-Wan Kenobi?

