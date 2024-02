Ewan McGregor è tornato nuovamente a parlare della stagione 2 non ancora annunciata di Obi-Wan Kenobi.

Durante un panel al MegaCon Orlando 2024, Ewan McGregor ha parlato della serie Obi-Wan Kenobi e della sua trasformazione da un film a serie tv. Ha anche riaffermato il suo desiderio per una stagione 2 chiedendo scherzosamente ai partecipanti di scrivere a Disney per ottenere il via libera al progetto:

Originariamente doveva esserci un film, e ho pensato spesso, come avrebbe dovuto essere un film? Ma penso che sia fantastico che lo abbiano fatto in questo modo, ed è una storia più lunga, e spero che sia più soddisfacente come risultato. Abbiamo avuto più tempo per tessere una storia. Speriamo che ne facciano un’altra. Potete tutti scrivere alla Disney?

Alla scorsa Star Wars Celebration, sia gli attori che la showrunner si erano detti più che positivi nel tornare a raccontare le vicende del maestro Jedi in una stagione 2 di Obi-Wan Kenobi.

