Quandodebutterà su Disney+ il prossimo 25 maggio, oltre arivedremo anchenel ruolo di Darth Vader

I due hanno recitato insieme per la prima volta in Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni del 2002, ma nonostante siano passati vent’anni, Ewan McGregor ha confessato a Entertainment Weekly che sul set il tempo sembrava essersi fermato:

Rivedere Hayden nel ruolo di Anakin, beh, è ​​stato come sentire un formicolio alla spina dorsale. È stato stupefacente. È stato semplicemente fantastico vedere Hayden, punto e basta. Gli sono così affezionato, siamo rimasti in contatto nel corso degli anni, ma non ci vediamo da molto tempo… Abbiamo avuto questo lungo momento in cui recuperare il tempo perduto. Era così adorabile. Erano passati anni dall’ultima volta che ci siamo visti. Non per qualche motivo particolare se non per i luoghi diversi in cui ci trovavamo… Ma gli voglio un gran bene. Abbiamo un legame molto speciale dovuto all’aver realizzato due di quei primi tre film insieme.