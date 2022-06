Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi ci sono alcuni easter egg interessanti, relativi alla trilogia prequel e alle serie animate.

L’inquadratura di Vader è simile a quella del finale di Episodio III: La Vendetta dei Sith.

Sul muro del Patto ci sono alcuni Jedi originari del canone Legends, tra cui: Corwin Shelvay, Djinn Atlis, Roganda Ismaren e Tiberius Anderlock.

Kenobi trova delle spade laser e dei vestiti da Jedi, tra queste spade, una assomiglia alla sua prima arma, persa contro Darth Maul, mentre un’altra ricorda quella di Barriss Offee, che dovrebbe riapparire in Ahsoka.

Reva nomina Garel, uno dei pianeti visti all’inizio di Star Wars Rebels.

Vader che ferma l’astronave con la forza, è un richiamo visivo a una scena del videogioco Il Potere della Forza, in cui Starkiller (apprendista del signore dei Sith) fa precipitare un incrociatore stellare.

