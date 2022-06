Hayden Christensen ha confermato che sarebbe felice di recitare in una serie totalmente dedicata a Darth Vader, oltre a commentare gli eventi mostrati nel terzo episodio di Obi-Wan Kenobi ambientati a Mapuzo.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l’attore ha ricordato come tra il villain e il personaggio affidato a Ewan McGregor ci sia un rapporto davvero complesso:

C’è ovviamente un grandioso legame che è stato spezzato e penso che Vader ne subisca ancora le conseguenze. La prima inquadratura nella vasca bacta in cui si vede Vader aprire gli occhi, l’idea è che Obi-Wan stia entrando in connessione con lui e risvegli la sua attenzione.

Hayden ha raccontato che sono necessarie quattro-cinque ore per trasformarsi grazie al trucco in Darth:

Abbiamo lavorato tutti da vicino con il direttore creativo di Lucasfilm Doug Chiang, che ha dato dei grandiosi input al look.

L’interprete di Darth Vader ha poi aggiunto che la differenza di altezza con il personaggio rende obbligatorio per certe scene avere una controfigura che indossa il costume, che è stato modificato rispetto alla trilogia prequel pur continuando a essere molto pesante:

Faccio quello che posso e poi ho l’aiuto di un paio di altri grandiosi interpreti che fanno molto del lavoro.

Christensen ha quindi spiegato:

Considero sempre Anakin come una linea guida e un elemento in sottofondo per questo personaggio. Vader sta cercando di fare il suo meglio per uccidere quel lato di lui, ma c’è sempre un po’ di Anakin.

L’attore ha ammesso che è particolarmente divertente tenere sempre conto di quell’elemento narrativo e ci pensa ogni volta che deve interpretare il personaggio.

Christensen ha quindi affrontato gli eventi mostrati nel terzo episodio della serie Obi-Wan in cui si vede Vader affrontare il cavaliere jedi:

Si tratta della prima volta che abbiamo visto Vader cronologicamente così vicino al personaggio di Anakin Skywalker, quindi ci sono alcuni elementi di Anakin. Ma per la maggior parte stiamo cercando di rimanere fedeli a ciò che sappiamo e amiamo di questo personaggio, e di assicurarci di onorare il modo in cui si muove e la sua voce per rimanere legati a quella continuità.

Hayden ha commentato la battaglia di Mapuzo spiegando che Vader è rimasto sconvolto nel vedere come il cavaliere jedi sia scollegato dalla Forza:

Penso che voglia che Obi-Wan sia in grado di reagire un po’ e combattere. Non voglio però dire troppo di quello che accadrà.

Hayden Christensen, commentando i messaggi di sostegno ricevuti dai fan e dai suoi amici, ha svelato che il creatore della saga non lo ha contattato:

Non ho avuto notizie da George Lucas. Spero stia apprezzando la serie.

L’attore ha anche avuto modo di rivedere la trilogia prequel prima di arrivare sul set:

Sono certamente tornato indietro e ho riguardato tutti i film, ho studiato Anakin il più possibile. C’è così tanto che accade con il personaggio. Sta sempre in un certo senso elaborando e cercando di capire cosa sta accadendo intorno a lui.

Hayden ha aggiunto parlando della seconda possibilità di interpretare il personaggio:

Penso sia interessante avvicinarsi a questo personaggio dopo tutto questo tempo e in questo momento della mia vita. Sto certamente offrendo qualcosa di diverso.

L’interprete di Darth Vader ha quindi ribadito il suo interesse all’idea di realizzare un prequel su Anakin o una miniserie su Darth Vader:

Assolutamente! Poter fare qualcosa in più con questo personaggio sarebbe fantastico!

LEGGI: Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen ha recuperato Clone Wars e Rebels per prepararsi alle riprese

LEGGI: Obi-Wan Kenobi: John Williams ha composto il tema musicale della serie

LEGGI: Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: “La maggior parte delle teorie dei fan sono sbagliate”

LEGGI: Obi-Wan Kenobi: il profilo di Star Wars difende Moses Ingram dagli insulti razziali

LEGGI: Obi-Wan Kenobi parte IV: la recensione

LEGGI: Obi-Wan Kenobi: la data di uscita slitta di pochi giorni, il debutto avverrà con due episodi

LEGGI: Obi-Wan Kenobi: tutti i ritorni dei personaggi della saga dei primi due episodi

LEGGI: Obi-Wan Kenobi: altri personaggi della saga avranno un cameo nei prossimi episodi

Che ne pensate dei commenti di Hayden Christensen su una possibile serie su Darth Vader e sugli eventi ambientati a Mapuzo?

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter