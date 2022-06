Hayden Christensen ha svelato di aver dovuto compiuto una trasformazione fisica modificando il proprio corpo per interpretare nuovamente Darth Vader, prendendo oltre 10 chili prima dell’inizio delle riprese di Obi-Wan Kenobi.

L’attore, intervistato da Fatherly, ha raccontato come si è preparato per il ruolo:

Penso che quel processo fosse davvero importante per me. Dovevo diventare di nuovo quel personaggio, dal punto di vista fisico. Ho consumato semplicemente il maggior numero di calorie possibili. Ho preso 11-13 chili di massa muscolare per riempire quel costume di Darth Vader.