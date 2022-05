ha potuto riprendere il ruolo dinella serie dedicata a Obi-Wan Kenobi e ha ora accennato alla possibilità di proseguire la sua esperienza nell’universo di Star Wars con uno

L’attore, che dovrebbe apparire anche in Ahsoka, ha raccontato a ET Canada:

Assolutamente accetterei l’offerta di recitare in una serie su Darth Vader. Penso sia un personaggio che ha una risonanza nella nostra cultura in un modo davvero profondo e c’è certamente ancora di più da esplorare.

Hayden, sottolineando che il personaggio è anche al centro di una serie a fumetti pubblicata dalla Marvel, ha quindi ribadito:

Amerei l’idea di continuare il mio percorso con lui.

Christensen ha potuto indossare il costume di Darth Vader a distanza di 17 anni dalla fine della trilogia prequel diretta da George Lucas, visto che in Rogue One la breve scena in cui appare Darth Vader era stata interpretata da Spencer Wilding e Daniel Naprous.

Hayden ha più volte ribadito che la possibilità di recitare nuovamente nella parte di Anakin, diventato ora Darth Vader, è stata incredibile:

Si tratta di un costume fantastico e indossarlo mi ha emozionato molto. Poterlo indossare è incredibile, è un onore e molto divertente.

