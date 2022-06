ha svelato che il suo personaggio nella serieera leggermente diverso nella prima versione della sceneggiatura.

Joby Harold, dopo lo stop alle riprese avvenuto nel 2020, ha infatti compiuto delle modifiche agli script originali, inserendo inoltre nella storia Darth Vader.

Indira ha il ruolo di Tala e ha spiegato a Entertainment Weekly:

Ci sono state varie versioni dello script e della storia. E penso, inizialmente, che sarebbe stata un interesse sentimentale per Obi-Wan. Deborah Chow e Joby Harold pensavano che forse sarebbe stato un po’ stereotipato mostrare l’entrata in scena di un personaggio femminile e che si innamoravano o qualcosa di simile. Ed è più interessante che questa sia una donna con un obiettivo che non si innamora semplicemente di Obi-Wan.