Obi-Wan Kenobi: John Boyega ha trovato la serie tv fenomenale

John Boyega, uno dei protagonisti della trilogia sequel di Star Wars, ha lodato Obi-Wan Kenobi, l’ultima serie tv del brand disponibile su Disney+.

Parlandone con The Wrap in una recente intervista, Boyega ha definito la serie fenomenale:

Sì, certo, ho visto le serie tv di Star Wars su Disney+! Le ho viste il ​​primo giorno in cui sono uscite… Obi-Wan Kenobi mi è piaciuto molto. Penso che sia stato divertente, è stato bello vedere Ewan. È stato bello vedere, sai, il nostro Anakin – beh, il mio Anakin, di nuovo in piedi. Che lui ottenga più sfumature e anche più storia, per me è stato semplicemente fenomenale da vedere.