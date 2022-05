debutterà la prossima settimana, e nel cast ci sarà anche, nel ruolo di un truffatore di nome

In una recente intervista con Entertainment Weekly, lo stesso Nanjiani ha svelato qualche dettaglio in più sull’inedito personaggio:

Il suo nome è Haja. Ed è quest’uomo che lavora per le strade di Daiyu, questa nuova location di Star Wars che non abbiamo mai visto prima ed è assolutamente meravigliosa. Ha lavorato davvero duramente per stare fuori dai conflitti più grandi della galassia. Lui vuole solo essere se stesso. La sopravvivenza per lui è tutto ciò che conta. È una specie di truffatore che truffa le persone per soldi. Questo è ciò che è importante per lui. E poi incontrerà Obi-Wan e all’improvviso rimane bloccato nel conflitto più grande della galassia, ciò che stava cercando di evitare da tutta la vita. Quindi è un truffatore che poi viene coinvolto in cose troppo grandi per lui. E dovrà fare una scelta.