La serie, in arrivo il 27 maggio, riporterà in scena alcuni personaggi iconici della saga, oltre a introdurre storie e presenze totalmente inedite come quella affidata a

L’attrice ha infatti rivelato che inizialmente è stata coinvolta senza sapere che stava facendo delle audizioni per la serie prodotta per Disney+, innamorandosi poi della sceneggiatura che aveva trovato realmente entusiasmante. Quando ha scoperto che era ambientata nell’universo di Star Wars è rimasta sorpresa:

Non pensavo che la saga avesse questo lato pericoloso. Mi sono realmente entusiasmata.

Le prime anticipazioni sul nuovo personaggio

Reva fa parte del gruppo degli Inquisitori e la sua interprete ha raccontato:

Si tratta di un personaggio davvero intelligente, sempre 10 passi in avanti rispetto agli altri. Reva è una subordinata di Darth Vader e farà tutto il possibile per compiere il suo lavoro nel migliore dei modi. Ciò che mi ha intrigato maggiormente è il fervore con cui agisce.

Moses ha inoltre aggiunto:

Essere cattivi è divertente e poi ci sono le armi, le scene d’azione, e quando arrivi a un punto in cui il tuo corpo si sente sicuro facendo le mosse è qualcosa di molto utile, come con i costumi che ti permettono di costruire qualcosa quando li indossi, ti fanno provare delle emozioni specifiche.

Come si sono preparati alle scene d’azione Moses Ingram ed Ewan McGregor

Per prepararsi alle scene d’azione, Ingram si è allentata per circa quattro mesi prima di arrivare sul set. La preparazione fisica prevedeva ogni giorno un allenamento “normale” e poi tre giorni a settimana quello “jedi”:

Ci allenavamo con la spada laser e, ovviamente, Ewan McGregor lo ha fatto per anni, quindi è agile e si muove con sicurezza, mentre io pensavo ‘O mio dio, non riuscirò mai a farlo. Sono terribile’. Ma se inizialmente non si riesce a fare qualcosa bisogna provare e riprovare.

L’interprete di Obi-Wan ha ricordato che lavorare insieme in palestra prima delle riprese è stato grandioso e un modo molto bello per poter conoscersi. Ewan non ha però dato nessun consiglio alla collega perché erano seguiti da un incredibile esperto in scene d’azione che ha studiato tutto quello che era stato fatto nei tre film prequel per studiare ogni mossa per delineare gli stili di combattimento e come coreografare ogni scena.

L’importanza dell’aspetto di Reva

Ingram ha raccontato che è rimasta entusiasta dalla possibilità di lavorare alla saga:

Ha superato le mie aspettative. Ho amato andare al lavoro ogni giorno. Avevamo un’atmosfera grandiosa e c’erano così tanti fan di Star Wars che stavano lavorando alla serie realizzando il sogno di una vita. Trovo sia davvero bello osservare anche le esperienze degli altri.

L’attrice ha inoltre parlato di come è stato creato il personaggio di Reva spiegando che il costume era stato già ideato, mentre ha avuto la possibilità di dare dei consigli per quanto riguarda l’acconciatura dei capelli:

Deborah è stata grandiosa nell’ascoltare il mio parere e poi abbiamo ideato quel look finale.

Moses ha pensato che fosse essenziale proporre sugli schermi un’immagine specifica:

I capelli erano realmente importanti. Poi ho pensato che quando stavo crescendo e guardavo determinati progetti con i miei fratelli, c’era un po’ la tendenza a pensare che fossero storie che si rivolgevano ai maschi. Ma penso che ora sia fantastico poter combattere mantenendo delle caratteristiche femminili ed essere comunque una tosta.

L’attrice non ha potuto rivelare molti dettagli della storia e ha sottolineato che nessuno può sapere quello che accadrà a Reva, essendo un personaggio inedito.

Il progetto della saga di Star Wars più amato da Moses Ingram

Moses Ingram, infine, ha ammesso che non ha alcun dubbio nello scegliere il suo progetto preferito della saga di Star Wars:

Barerò e dirò Obi-Wan Kenobi perché è legato a così tanti momenti e ricordi della mia vita, un po’ come Una nuova speranza lo è per Ewan McGregor.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da Moses Ingram in Obi-Wan Kenobi? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.