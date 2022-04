Si vociferava da un po’ ma ora grazie a un’intervista rilasciata a Vanity Fair sembra ufficiale:– già compositrice di Loki – comporrà anche la colonna sonora di Obi-Wan Kenobi . Al momento non è ancora trapelato nulla del suo lavoro sulla serie. Infatti, il tema presente nel trailer era l’iconico pezzoda La Minaccia Fantasma. Durante l’intervista ha raccontato anche del suo amore per il franchise. Di seguito vi riportiamo alcuni dei passaggi già importanti.

“Sono sempre stata una grande fan di Star Wars. Ho visto la trilogia originale con mio padre quando avevo cinque anni“, ha dichiarato entusiasta la compositrice, che è attualmente impegnata anche nella lavorazione della colonna sonora di Batgirl per HBO Max. “Perciò la musica di John Williams ha praticamente narrato la mia infanzia: da E.T. ai Predatori fino a Jurassic Park. Quindi sì, il mio punto di partenza è stato il fatto di essere già una grande fan delle musiche dei film. Sono una violinista e vengo da un background orchestrale, quindi ho potuto fare qualcosa su scala epica con queste grandi forze“.

Alla domanda sul coinvolgimento di John Williams con Obi-Wan Kenobi, la Holt ha spiegato:

“Obi-Wan è un personaggio storico per il quale John Williams non aveva composto un tema perché il personaggio è morto precocemente in ‘Una nuova speranza’. È l’unico personaggio legacy su cui non aveva lavorato. Così ha parlato con [il presidente della Lucasfilm] Kathleen Kennedy e ha detto: ‘Voglio solo scrivere un tema per Benny (Kenobi)’. Quindi chi può impedirglielo? E l’ha fatto, ha scritto il tema di Obi, e incarna completamente lo spirito dello show“.

La Holt ha descritto poi nel dettaglio il tema: “È riflessivo, ed è del tutto appropriato. E distilla ciò di cui tratta lo spettacolo nel modo perfetto e nello stile di John Williams. È malinconico, ma c’è un elemento di speranza. Si tratta di qualcosa di nuovo e penso che la gente ne sarà davvero entusiasta“.

Obi-Wan Kenobi debutterà con un doppio episodio il 27 maggio su Disney+ e la speranza è che il prossimo trailer possa anticipare un minimo il lavoro della Holt.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.