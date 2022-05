ha fatto finalmente il suo debutto su Disney Plus con i primi due episodi – e lo ha fatto in anticipo, arrivando sulla piattaforma quando in Italia era l’alba, anziché alle 9 del mattino come previsto. La stampa internazionale ha avuto modo di vedere le puntate alla Star Wars Celebration, ieri sera, o appunto questa mattina, perché non sono stati inviati screener prima del lancio globale: ecco quindi che sono arrivate online le prime recensioni, ma nelle prossime ore usciranno le altre, inclusa la nostra.

Intanto vi proponiamo i primi estratti:

Deadline – La forza non scorre potente in Obi-Wan Kenobi. […] I primi due episodi della miniserie con Ewan McGregor sono quasi unicamente un concentrato di nostalgia, senza saggezza da impartire e senza molta storia da raccontare. Manca il fascino di The Mandalorian, siamo più dalle parti della banalità di The Book of Boba Fett. Un Obi-Wan Kenobi allo sbando è troppo timido e tenero per essere preso seriamente, l’impressione è che sia uno specchietto per le allodole per gli abbonati.

The Guardian – Specialmente nel secondo episodio, le scene si trascinano più a lungo di quanto avrebbero bisogno, impantanandosi in momenti didascalici con spiegazioni che sarebbero potute essere fatte in maniera più elegante. Ma quando Obi-Wan Kenobi inizia a ingranare, succede qualcosa di miracoloso: la serie inizia a giustificare la propria esistenza. Avendo visto due episodi su sei, possiamo dire che al momento la serie sembra John Wick intergalattico.

Comicbook – I primi due episodi svolgono bene il lavoro di impostare una storia chiara per la miniserie – ma allo stesso tempo, la serie sembra semplicemente un mix di pezzi differenti del franchise di Star Wars, anziché un ponte tra di essi come promesso.

Decider – Deborah Chow e il cast e la troupe hanno superato ogni aspettativa. Kenobi sembra uscito dalla visione di un autore. L’impronta di Chow si vede su tutta la serie, rappresentando un pezzo unico nella saga di Star Wars.

Consequence – Sebbene segua ampiamente un percorso prevedibile, la nuova miniserie è molto promettente.

Metro.co.uk – I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi segnano un inizio forte, emozionante, nostalgico e divertente – e ci dispiace capire che siamo già a un terzo dell’intera serie.

IGN – Un capitolo sorprendentemente emozionante della saga di Star Wars. È denso e ponderato, e prepara per bene la strada per quello che potrebbe essere un viaggio molto soddisfacente verso l’ultimo (più o meno) Jedi.

Slashfilm – Obi-Wan Kenobi è una costante retcon. Il punto è farla sentire una serie necessaria quando tutto, di questa storia, sembra un pasto che nessuno ha ordinato. Per fortuna la regista e gli sceneggiatori hanno realizzato una serie che sembra incredibilmente vitale, non solo offrendo una trama che potrebbe dividere i fan, ma infondendola anche con elementi entusiasmanti dell’universo di Star Wars che ancora non avevamo visto in live-action.

Collider – La premiere ci reintroduce col botto all’era dei Prequel, con una sceneggiatura che intreccia intelligentemente informazioni vitali nella storia, ricordando al pubblico di Qui-Gon Jinn, della tragica caduta di Anakin e della terribile situazione in cui è precipitata la Galassia nelle mani dell’Impero.

Bleeding Cool – La serie diventerà pazzesca tra un paio di episodi? Vedremo, ma per ora se state cercando un dramma ricco d’azione non è la serie per voi.