Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uno dei momenti che hanno sorpreso maggiormente i fan nei primi episodi di Obi-Wan Kenobi è stata l’apparente morte del Grande Inquisitore e ora Rupert Friend ha parlato della situazione.

L’attore, ospite del talk show Jimmy Kimmel Live!, ha risposto a una domanda del conduttore riguardante il fatto che la spada laser di Reva gli abbia attraversato lo stomaco sottolineando:

Ne ha attraversato solo uno.

Le parole di Friend sembrano confermare che il Grande Inquisitore tornerà in scena e la storia proposta dalla serie con star Ewan McGregor non modificherà in nessun modo quanto raccontato in altri progetti della saga di Star Wars.

Il personaggio appartiene infatti alla razza Pau’an che ha più di uno stomaco, situazione che permetterebbe quindi di riportarlo in scena senza particolari problemi, essendo in grado di sopravvivere a un attacco di Reva.

Rupert ha raccontato inoltre la sua reazione al coinvolgimento nella saga:

Quando è arrivata la telefonata sono rimasto completamente sconvolto perché è un universo immenso. E poi ho letto questo fantastico script e c’era questa descrizione di questo personaggio realmente enigmatico che amava il suono della sua stessa voce e pronunciava questo lungo monologo prima di essere coinvolto in cose divertenti… Era qualcosa di folle. E poi ti ritrovi sul pianeta Tatooine, camminando lungo il viale principale verso la cantina. E vedi il locale dove avevo visto Han Solo e dove suonavano la musica. Deborah Chow, la nostra regista, faceva sentire la musica in modo per farti entrare nell’atmosfera giusta, anche se non era molto appropriata per questo personaggio in particolare… Ma sì, è stato un sogno

