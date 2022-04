Il prossimo mesemostrerà personaggi come ilnella loro versione live action.

Ospite di The One Show, Rupert Friend ha parlato delle difficoltà relative all’indossare il costume da Gran Inquisitore, tra caldo, make up e sudore:

Era un vestito in cui sudavo, sudavo e ho versato litri di sudore anche all’interno delle protesi. Il tutto si riversava sul mio viso alla fine della giornata e mi faceva sembrare un pagliaccio molto, molto miserabile. Ma ne vale davvero la pena!

L’attore ha poi parlato dell’emozione di far parte dell’iconico franchise di Star Wars:

È incredibile. Hanno letteralmente costruito un universo nel corso degli anni e la cosa incredibile è che il rapporto tra le storie e i fan è completamente intrecciato: sono collegati a quelle storie come chi lo realizza e senti davvero un dialogo… È una cosa incredibile di cui far parte.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

Siete curiosi di vedere in azione il Grande Inquisitore negli episodi di Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Digital Spy