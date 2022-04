Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio di, la prossima serie live action di Star Wars con protagonista, potrebbe avere unache riporterebbe sullo schermo un personaggio iconico. Si tratta al momento di un rumor ma, per sicurezza, non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Secondo il sito Making Star Wars, il secondo episodio di Obi-Wan Kenobi avrà una scena sui titoli di coda dedicata a Darth Vader (Hayden Christensen) immerso in una vasca di bacta. L’episodio terminerà con Ewan McGregor che è riuscito a mettere in salvo una giovane Leia Organa, scatenando un disturbo nella forza. Darth Vader avvertirà il disturbo, e la scena finirà con l’iconico cattivo che spalanca gli occhi.

Nonostante si tratti di un rumor, le vicende coinciderebbero con quanto trapelato negli scorsi mesi riguardo la presenza di una giovane Leia.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

