La serie Obi-Wan Kenobi ha portato molti fan della saga a discutere del modo in cui gli episodi potrebbero causare dei problemi di continuità e sono stati analizzati i dialoghi di Una nuova speranza per capire meglio la situazione.

Lo sceneggiatore Joby Harold ha però assicurato che durante lo sviluppo della storia uno degli aspetti a cui si è prestata maggiore attenzione è proprio il legame con la trilogia originale.

Parlando del messaggio inviato da Leia a Kenobi per richiedere il suo aiuto, in cui si fa riferimento al fatto che il cavaliere jedi abbia aiutato il padre Bail Organa durante le Guerre dei Cloni e privo di ogni riferimento a un legame più personale, come si potrebbe supporre dopo che Ben salva la principessa da bambina.’autore ha dichiarato:

Ne abbiamo parlato molto. E non vediamo l’ora che la serie vada in onda interamente, speriamo che le domande avranno tutte una risposta. Quando si è a metà è complicato affrontare alcune di queste domande, ma posso dire che ne siamo davvero consapevoli e abbiamo pensato alla storia canonica. La Lucasfilm è un team enorme, siamo tutti davvero consapevoli di ogni scelta che abbiamo compiuto.

Harold ha inoltre affrontato uno dei momenti più inaspettati del secondo episodio: la scena in cui il Grande Inquisitore interpretato da Rupert Friend sembra essere ucciso da Reeva:

Sarà molto più facile parlare di queste cose quando saranno andati in onda tutti gli episodi. Come ho detto prima, teniamo davvero seriamente in considerazione il canone. E ci sono molte, davvero tante, persone dietro le quinte che hanno quell’aspetto come priorità. Tenendo conto di questo e prima che tutto si sia concluso, ogni cosa dovrebbe essere al suo posto.

