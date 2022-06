Reva è stata una degli antagonisti di Obi-Wan Kenobi, nel corso dei sei episodi dell’ultima serie di Star Wars. La redenzione di Reva si è svolta però in modo diverso rispetto alle sceneggiature originali di Stuart Beattie, che ha sviluppato Obi-Wan Kenobi come una trilogia cinematografica ambientata tra gli eventi de La vendetta dei Sith e Una nuova speranza, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

In un’intervista con The Direct, Beattie ha rivelato che Reva era destinata a morire a causa della lama di Vader dopo essere stata salvata da Obi-Wan, che le avrebbe poi rivelato l’identità segreta del Sith. A differenza di quanto accaduto nella “Parte II” della serie, dove Obi-Wan apprende da Reva che il suo ex padawan è sopravvissuto al loro fatidico duello su Mustafar.

Ci siamo sempre trovati di fronte al fatto che Obi-Wan non avrebbe mai potuto uccidere Darth Vader. Quindi aveva bisogno di sconfiggere qualcuno. E quindi Reva è stato il mio tentativo di dare a Obi-Wan qualcuno da sconfiggere o qualcuno da salvare, perché non salverà mai Darth. La trama di Darth Vader finirà in modo negativo, quindi volevo salvare qualcuno ed ecco perché ho creato Reva.

Nella versione di Beattie, Reva non sapeva che Anakin Skywalker fosse stato battezzato Darth Vader dal suo maestro Sith Palpatine (Ian McDiarmid). È stato Anakin Skywalker, il cavaliere Jedi, che ha ucciso i suoi amici, e ha stimolato l’odio di Reva per Obi-Wan e lo Jedi.

Ho pensato: “Come fa a sapere che questa cosa in tuta meccanica che tutti chiamano Darth Vader è il ragazzo che l’ha uccisa, o che ha cercato di ucciderla?’ Quindi, è stato Obi-Wan a dirle il segreto e quella rivelazione la fa rinsavire. E così praticamente salvava Kenobi sacrificandosi, dicendo a Vader di averlo ucciso, scatenandone le ire. Lei era consapevole che Vader l’avrebbe uccisa. Così ha completato il suo arco narrativo. Quindi solo un po’ diversa dal fatto che era, sì, assolutamente, l’Inquisitrice che dava la caccia a Kenobi fino in fondo e guidata dai suoi stessi demoni personali.

Tutti gli episodi di Obi-Wan Kenobi sono ora disponibili su Disney+.

Avreste preferito questa storia per Reva in Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book